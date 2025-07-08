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114學年竹苗區高中免試入學放榜 竹苗僅4人未獲分發

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府教育處表示，今年免試入學竹苗區報名學生共9892人，經入闈分發作業後，錄取9888人，總錄取率達99.96%，其中苗栗縣有2324人報名，全數獲分發，包括一般生2173人、原住民學生61人、身心障礙學生90人，錄取率達100%。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府教育處表示，今年免試入學竹苗區報名學生共9892人，經入闈分發作業後，錄取9888人，總錄取率達99.96%，其中苗栗縣有2324人報名，全數獲分發，包括一般生2173人、原住民學生61人、身心障礙學生90人，錄取率達100%。記者胡蓬生／攝影

114學年度竹苗區高中免試入學分發作業已完成，並在今天上午11點放榜，苗栗縣有2324人報名這次免試入學分發，全數上榜，錄取率100％。

縣府教育處指出，今年免試入學竹苗區報名學生共9892人，經入闈分發作業後，錄取9888人，總錄取率達99.96%。其中苗栗縣有2324人報名，全數獲分發，包括一般生2173人、原住民學生61人、身心障礙學生90人，錄取率達100%，不僅顯示縣府及各國中在志願選填輔導工作推動落實，學生也都能充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想學校就讀。

教育處表示，114學年竹苗區以第一志願分發錄取人數有5264人，錄取率53.24%，以前5志願分發錄取率更高達99.52%，平均選填志願數為11個，學生可先至竹苗區免試入學網站查榜（https://hhm.entry.edu.tw），如果對分發結果有疑慮，可於明天7月9日下午4點前，向免試入學承辦學校國立苗栗農工（竹苗區免試入學委員會）申請複查。

苗栗縣教育處提醒錄取學生上網查詢錄取學校規定的報到時間及注意事項，務必於7月10日上午9點至11點，向各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。如確定不到錄取學校就讀，想繼續參加續招或其他入學管道，請於7月14日（周一）下午2點前，填具竹苗區免試入學簡章所附的「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親送至各錄取學校辦理放棄錄取，才可以報名參加續招或其他入學管道，逾期放棄不予受理，請學生及家長特別注意，並非所有學校都有辦理續招，放棄錄取資格前務必審慎評估。

查榜管道包括「114學年度竹苗區免試入學委員會」網站（https://hhm.entry.edu.tw）及各招生學校首頁；未獲錄取及放棄錄取資格學生可於114年7月中下旬至114學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網（https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA）查詢，各辦理續招的高中職學校將陸續公告簡章，請有意報名參與續招同學注意相關訊息。

免試入學 網站 苗栗縣

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