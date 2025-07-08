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蟲蹤大偵探暑期生態營 新北淡水區孩子開心接觸學習

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
活動讓大小朋友們都能近距離認識與接觸昆蟲，令孩子們難以忘懷。 圖／紅樹林有線電視提供
活動讓大小朋友們都能近距離認識與接觸昆蟲，令孩子們難以忘懷。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓孩子在暑假期間有個充實且學習的假期，新北市議員陳偉杰日前邀請八里國中的老師來到淡水區新市國小舉辦一場蟲蹤大偵探：一起來蟲世界尋寶暑期營活動，現場不僅是教大家認識許多的爬蟲動物及演化過程，更特別將這些小小昆蟲來賓請出場，讓孩子近距離接觸。

新北市議員陳偉杰表示，這次感謝用心的俊凱老師，他所帶來的生物觀察站帶小朋友們認識爬蟲動物的演化過程、生態習性及外觀特徵，用心帶來精彩的昆蟲展示，讓大小朋友們都能近距離認識與接觸，像是竹節蟲、獨角仙、毛象大兜蟲、長頸鹿鋸鍬、彩虹鍬形蟲、馬達加斯加大蟑螂，這份珍貴的體驗實在是令孩子們難以忘懷。

陳偉杰說，這次非常感謝新北市立八里國中，推薦專業又有熱誠的老師，讓小朋友及家長們有一個難忘的暑期活動，以及新市國小提供安全又舒適的場地，開心學習玩樂，也感謝淡水區新興里、淡水區北投里、沙崙里、油車里共同協辦與參加活動，藉由這樣的活動除了希望讓小朋友們探索大自然生物的奇妙，也學習對生命和生態的尊重及愛護。

朋友 淡水

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