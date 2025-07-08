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竹苗區免試入學放榜 竹縣錄取率99.95%刷新紀錄

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
114學年竹苗區高中免試入學分發結果今天出爐，新竹縣學生報名本次免試入學分發共3797人，經統計3795人獲分發，錄取率99.95%創下新高。（圖僅示意，非考生）。記者黃羿馨／攝影
114學年竹苗區高中免試入學分發結果今天出爐，新竹縣學生報名本次免試入學分發共3797人，經統計3795人獲分發，錄取率99.95%創下新高。（圖僅示意，非考生）。記者黃羿馨／攝影

114學年竹苗區高中免試入學分發結果今天出爐，新竹縣學生報名本次免試入學分發共3797人，經統計3795人獲分發，錄取率99.95%創下新高。今年竹縣國中畢業生升學進路選擇並錄取新竹縣、市地區高中職者有3636人，達95.81%，較去年94.52%更為提升。

新竹縣教育局指出，竹苗區約有4150名學生，已透過完全免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審、園區生獨招、特色招生（藝才班、科學班、體育班、專業群科）、實用技能班等多種入學管道確定就讀學校。

新竹縣教育局指出，今年竹苗區報名免試入學人數為9892人，經統計有9888人獲分發（99.96%），報名學生平均選填11個志願，其中以「第一志願序」分發者有5264人（53.24%），前五志願序分發者有9841人（99.52%）。

教育局指出，新竹縣偏遠及非山非市地區國中有7所，分別為北埔國中、芎林國中、鳳岡國中、橫山國中、寶山國中、尖石國中及關西國中，本區免試入學制度設計考量新竹、苗栗兩縣近半數學校為偏遠地區國中，而加入「扶助弱勢」比序項目，完整照顧經濟、地域、身分弱勢學生，提供適性發展機會，共12名學生錄取竹科實中、新竹高中及新竹女中等校。

新竹縣教育局長楊郡慈提醒，8日上午11時開放網路查詢分發結果，考生若對分發結果有疑義，可於9日下午4時前向本區免試入學主委學校（國立苗栗農工）申請複查。請考生於放榜後自行上網至錄取學校查詢各校規定的報到時間、方式及注意事項，並在7月10日上午9時至11時，向各錄取學校完成報到手續，逾期未報到視同放棄錄取資格。

若確定不就讀錄取學校，有意參加續招或其他升學管道者，務必於7月14日下午2時前，填具竹苗區免試入學簡章所附「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親送至錄取學校辦理放棄錄取，才能報名參加續招或其他升學管道，逾期放棄者不予受理。另請學生及家長特別注意，並非所有學校均有辦理續招作業，放棄錄取資格前務必審慎評估。

落榜未獲錄取及放棄錄取資格的學生，可於7月中下旬至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」（https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA）查詢，有辦理續招的高中職也會在該校網頁公告續招簡章，請有意報名參與續招的同學注意相關訊息。由於續招不受就學區限制，且不分公、私立學校皆可跨區招生，升學未定位的同學可善用此管道就讀。

免試入學 教育局 新竹

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