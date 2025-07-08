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免試入學今放榜最低錄取分數曝光 雄中30分29點、雄女28分30點　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高中免試入學今天放榜，雄中最低錄取分數30分29點，雄女為28分30點，皆比去年稍降。教育人士分析，今年考題素養題多，難度提升，5A人數就已減少，加上少子化，雄中、雄女今年各班均減招1人，最後錄取標準也如預料稍降。

五福國中上第一志願人數最多，雄中80人、雄女77人，合計為157人。復華中學緊追在後，雄中64人、雄女33人，共計97人，該校考生192人，上榜率超過50%。

七賢國中錄取雄中38人、雄女43人，共計81人，男生錄取雄中為5A29點，還要比序國文才能上，女生為4A1B積點30，比到英文可以上。

今年雄中錄取普通班19班，每班34人，另外外加身障特殊考生15人、原民考生15人，合計為741人。雄女今年招收普通班21班，每班34人，外加身障特教生3人、原民生15人，總計732人。

不過受少子化影響，今年雄中、雄女各班均減招1人，最後錄取分數也稍降。

教育局表示，今年高雄免試入學計有1萬3945人報名，錄取1萬3914人，整體錄取率為99.78%，提醒已獲錄取考生，7月10日上午9時至11時，持學歷證件及身分證或戶口名簿，依各校公告報到方式辦理報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。

免試入學 少子化 身障

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