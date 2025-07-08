新北瑞芳瑞濱國小與四校攜手 打造沉浸式數位建築課程

暑假期間，由瑞濱國小主辦，聯合瓜山、濂洞、鼻頭與九份國小，共同開展一項別具創意與教育深度的數位學習課程—「東北角勇者傳說AI營」，透過沉浸式遊戲體驗，讓五校學生化身小小建築師，打造屬於自己學校的虛擬模型，並設計「寶藏任務」，讓孩子在數位與實體世界中自由探索與學習。

這項課程延續上學期黃金博物館主題建構的學習經驗，當時學生已初步掌握如「比例尺」等基礎空間概念。此次則更進一步，透過實體與虛擬世界的結合，學生不僅需要動手建造學校模型，還需設計探險關卡中的「寶藏」元素，讓其他學校的孩子能夠跨校交流，完成任務並認識不同學校的建築與文化特色。

課程中特別是將「遊戲」轉化為學習的橋樑，孩子們在創建關卡與建築過程中，實際運用數學比例尺、空間感、藝術設計及社會領域的認識，展現出高度的跨域統整能力。不僅如此，團隊合作更是課程的核心，學生們需共同討論、分工協作，面對問題時一同解決，從中培養領導與合作的能力。

瑞濱國小校長李瑩映表示，這樣的課程設計不僅讓孩子高度投入，更在遊戲中自然學習，大家都沉浸在創作與任務解謎中，展現了難得的學習熱情與動力。

未來，透過這樣的數位教育實驗，學校期望能持續深化沉浸式教學模式，讓孩子在創新中學會思考、在合作中學會溝通，真正實現「以學生為中心」的數位跨域學習。

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