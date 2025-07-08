暨大附中逆勢吸高分群 5A4+新生、第一志願率75%再創新高

114學年度免試入學榜單今天公布，國立暨南國際大學附屬高級中學表現亮眼，吸引眾多高分群學生報名錄取，多名會考達5A4+等級的新生選擇以第一志願就讀。面對少子化挑戰，暨大附中逆勢成長，展現優質教學與辦學成果。

校方表示，今年高一新生中，有高達75%學生將暨大附中列為第一志願，錄取學生中南投縣籍占86%，共來自16所縣內國中，更有來自台中市及實驗教育體系的學生報名錄取，顯見學校多元課程與學習環境受到學生與家長高度認同。

埔里宏仁國中、國中會考成績達5A4+的蔡昌紘，因看重就近入學與繁星升學優勢選擇暨大附中，希望未來能進入數理實驗班。他分享，數學科拿到A++的成績，壓力大時喜歡打籃球抒壓，期許未來考上國立頂尖大學。

同樣來自宏仁國中的陳韜宇，在英文科考出A+佳績，選擇就讀附中，看中的是校方推動的「三省方案」省時、省力、省麻煩。他因關注新聞對半導體產業產生興趣，立志投身科技領域研究。

高分群學生賴彥熏也來自宏仁國中，不僅對數理有高度興趣，曾在田徑比賽獲得南投縣短跑佳績，希望未來能兼顧學業與運動，並參與國內外科學競賽，拓展學習視野。

埔里國中的胡菀鈞因家住附中對面選擇就近就讀，希望節省通勤時間投入學業。她曾參加新加坡國際營隊，對附中推動的國際教育充滿期待，也計畫參與暑期「埔里河川流域知識營」，進一步探索環境議題。

同校的謝禮鈞則對語文與社會領域有濃厚興趣，熱愛閱讀推理小說，預計就讀語文實驗班，並已開始線上先修英文與數學課程，積極準備迎接高中學習挑戰。

暨大附中校長黃方伯說，學校辦學成果受到肯定，連續三年有學生錄取國立台灣大學，商業類技藝競賽更拿下三連霸金手獎。教師團隊表現也同樣優異，獲得師鐸獎、杏壇芬芳獎等多項殊榮。學校持續爭取課程資源、修繕校舍、推動國際交流與免費交通接駁，致力營造優質、安全、具前瞻性的學習環境。 暨大附中高一生，高達75%學生將暨大附中列為第一志願。圖／暨大附中提供 暨大附中吸引高分群學生就近選讀，辦學成果獲肯定。圖／暨大附中提供

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