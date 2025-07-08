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桃連區高中免試入學22人落榜 桃市教育局：志願填太少是主因

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
114學年度桃連區高級中等學校免試入學與特色招生考試分發入學於8日上午11時放榜，分發結果共13066人獲錄取，總錄取率為99.8％。圖／桃園市教育局提供
114學年度桃連區高級中等學校免試入學與特色招生考試分發入學於8日上午11時放榜，分發結果共13066人獲錄取，總錄取率為99.8％。圖／桃園市教育局提供

114學年度桃連區高級中等學校免試入學與特色招生考試分發入學今天放榜，桃園市教育局表示，今年報名參加免試及特招考試分發學生共有1萬3088人，分發結果共1萬3066人獲錄取，未獲率取僅22人為近5年新低，總錄取率為99.8%。

教育局分析，今年報名免試入學學生平均選填志願數為14個，其中，第1志願序獲錄取者占68.48%，前3志願序獲錄取者則占99.35%，已連續3年提升；特色招生考試分發入學有大園國際高中的國際文憑課程（IBDP）專班共2班、50個名額，分發結果共錄取42人。

教育局分析，今年總錄取率為99.8%，未獲錄取人數僅22人為近5年新低，經檢視主要原因是學生選填志願數過少，未獲錄取學生平均選填志願數為4個，次要原因為多元學習表現分數過低，另有少數學生未善用本區職業類科同一職群各科分別連續選填志願視為同一志願序計分的規則，或僅依傳統升學排序方式做志願選填，都可能是造成落榜的原因。

今年分發錄取的學生中，共有4764人、36.46%學生不須進入同分比序項目就已錄取學校，同分比序至會考標示總點數項目已可錄取者累計有1萬2569人、96.1%學生。

教育局表示，設籍本區會考成績5A學生選擇就讀社區高中，可獲「亮點躍升計畫」5A獎學金，今年共有22位學生以5A成績第1志願錄取社區高中，其中，中壢國中古安香錄取中大壢中，她4歲隨父母從印度來台，初到台灣時語言不通，父母也無法協助課業，但在老師與同學的幫助下建立自信，成績也逐步提升。

來自楊梅國中美術班的林晉佑就近選讀楊梅高中，他說，主要是受到哥哥的影響，哥哥也是楊梅高中畢業，考上成大電機系，希望在未來3年高中生涯中，以就近入學省下的時間和精神，為自己創造更充裕的學習規畫。

免試入學 填志願 教育局

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