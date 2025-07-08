高中免試入學放榜最低錄取門檻曝光 中一中低於去年、中女中持平

高中免試入學今天放榜，台中一中最低錄取分95點，較去年97點略為下修；台中女中為92點，與去年相同。中一中教務主任陳孟宏表示，少子化影響，今年中投區考生大減2000人，導致總錄取分數略為下修。

今年國中教育會考中投區考生共2萬7135人，較去年2萬9181人，大減2046人，少子化現象越趨明顯。

台中一中今年錄取822人，去年最低錄取需97點，今年降為95點，但僅50人95點錄取，今年仍有高達68%學生100點以上錄取，其中錄取到7名111點「滿分王」；考生會考成績均須5A、5個+、作文5分以上。

台中一中教務主任陳孟宏指出，今年中投區報考人數大減2000多人，各科級分人數略為下降，導致一中最低錄取分數也略為下修。

台中女中今年錄取636人，今年最低錄取分為92點，與去年持平。台中女中教務主任蔡岳璟指出，今年錄取92點僅4人，100點以上考生有366人，另今年錄取到9個111點「滿分王」，高分群仍占多數。

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