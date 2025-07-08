完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

高中免試入學今放榜，北市敦化國中蔡姓女考生因身體不適在考場吐血，緊急送往醫院住院治療，但為完成與已逝母親考上中山女高的約定，最終在病房完成應試，最終也如願考上。蔡爸爸今表示，「冥冥之中都有天註定」，不管女兒有無得償所願，都為她驕傲，也相信會是她人生中難忘的記憶。

蔡同學為完成與癌逝母親約定，立誓要考上中山女高，在國三這一年一直相當努力衝刺準備，卻在第一天考完試後，在試場吐血，緊急送往北醫輸血住院，但蔡同學心繫與母親約定，堅持完成應試，在各單位協助下，在病房內完成考試，考出33.6高分佳績，今天免試入學放榜結果公布，也如願考上中山女高，完成與母親的約定。

「第一次見到吐血，以前只在電影裡看過」蔡爸爸回應當時情節，女兒過去正常吃、正常喝，身體沒有異狀，看到她吐血那一刻嚇壞了，認為可能是準備考試產生心理壓力造成，治療後已返家休養，而看到女兒得償所願，全家人都皆大歡喜，也報名了先修班準備展開高中生活。

「這一切冥冥之中都有天註定」，蔡爸爸說，妻子在女兒國小畢業典禮前就離開了，當初會有這個約定也是剛好家住這附近，可能是當初妻子與女兒閒聊間的對話，也沒想過女兒會記那麼久，這一路走來都非常努力、自律，雖然國一、二成績並不突出大約在學校中段班，但在國三開始更努力複習、制定讀書計畫，在考試成績出爐比照往年落點後，評估高機率會錄取，女兒心中大石也隨之放下。

蔡爸爸說，他相信這整個過程對女兒來說會是一個難忘回憶，女兒個性一直以來比較不自信，但經過這件事後，甚至還會問他「有沒有覺得我很厲害？」，但其實就像最一開始他就告訴女兒，「不管妳考得好不好，我都以妳為榮」，永遠都是蔡家的驕傲，也相信這件事對於女兒未來人生道路上有很大的幫助。

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