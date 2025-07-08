民團調查：近6成小學生性知識不及格 半數靠上網搜尋自學

「老師，為什麼女生會流血？」面對孩子純真的提問，多少大人選擇閃躲或敷衍？台灣性別平等教育協會、兒福聯盟今共同發布『2025台灣兒童「全面性教育」現況調查報告』指出，結果發現，受測的小五、小六學童平均僅得53分，近6成不及格，而近半數學童只能靠上網搜尋自學性知識。

調查針對五至六年級學童設計11題與自身發展相關的性知識題目，結果顯示學童平均僅答對5.9題，換算為百分制為53.1分，實際上有高達58.9%的學童不及格，僅有2%的學童能全數答對。

其中答錯率最高的題目為「夢遺通常會定期發生」，高達74.8%的學生誤答；其次為「大部分的女性會在10歲以前出現初經」（62.4%）及「懷孕的時候不會有月經」（54%）。

調查也指出，學童對異性的身體發展較為陌生，男學生中有74.4%對月經理解錯誤，女學生則有77.7%不了解夢遺的概念。對異性身體發展的錯誤認知，可能導致孩子對青春期變化產生恐懼、嫌惡，甚至以戲謔態度面對性別特徵，進而引發性別歧視或霸凌等問題。

調查發現，學童自覺最主要的性知識來源為老師或教科書（82.5%）、家長（55.5%）、自行上網搜尋（49.8%）、YouTuber或網紅（31.2%）及社群軟體（26.5%）等新興媒體也占有一席之地。

值得注意的是，儘管學校課程是主要來源，卻有超過半數的學童表示已完全忘記課程內容（53.4%），顯示現行教學內容並未被好好落實或不夠貼近生活情境，加上性教育未列入考試範疇，導致學童的學習動機與成效皆偏低。另一方面，近半學童靠自己在網路上搜尋性知識，反映在校內獲得的資訊無法滿足需求，卻也暴露在錯誤、片面、甚至帶有性別偏見的資訊風險中。

調查也顯示，國小高年級學童對戀愛已有明確興趣與經驗，有24.2%表示「現在想談戀愛」，23.1%則曾有過戀愛經驗，等於每四位學童中就有一位正在或曾經交往。交往對象來源方面，80.8%的學童與同學交往，其次為網友（15.8%）、朋友介紹（10%）與補習班同學（9.7%），值得關注的新興現象是有6.6%的孩子曾表示與虛擬人物或二次元角色談戀愛。

性平協副理事長王柏元指出，全面性教育旨在強化孩子在性別、情感與身體發展上的整體學習，這次調查幫助我們掌握孩子實際接收的內容、知識落差與迷思，進而調整課程與教學策略。

不會教小孩行動聯盟理事長陳儀說，多數家長傾向國中才教性與生殖健康，但本次調查顯示，國小高年級學童對月經、夢遺等基本知識仍明顯不足，反映出「適齡」若由大人單方面設定，反而容易讓孩子陷入資訊落差或誤解。

她說，孩子會從網路上搜尋「綠茶婊」、「處女膜」這些詞，但網路上資訊面向往往不夠完整，與其禁止孩子搜尋，應鼓勵他們查完後回頭與師長討論，家庭與學校應提供孩子足夠的空間與安全感，讓他們願意提問與討論，避免性教育變成單向說教或錯過對話契機。

兒盟研究暨發展組織處處長黃韻璇指出，很多家長面對孩子的提問，常以「長大就知道」、「以後再說」輕描淡寫，調查也顯示教育與環境對兒少價值觀的形塑具有關鍵影響，只要大人願意正面、開放地跟孩子討論，孩子就能慢慢學會尊重不一樣的人，也更能理解多元。

面對性知識不足、觀念偏誤與教育落差等問題，性平協與兒盟共同提出三項呼籲，盼政府、學校與家長共同合作，讓全面性教育不再是課本上的空談，而是孩子理解自我、尊重他人、保護自身的實際能力。

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