快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

民團調查：近6成小學生性知識不及格 半數靠上網搜尋自學

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣性別平等教育協會、兒福聯盟今共同發布『2025台灣兒童「全面性教育」現況調查報告』。記者葉冠妤/攝影
台灣性別平等教育協會、兒福聯盟今共同發布『2025台灣兒童「全面性教育」現況調查報告』。記者葉冠妤/攝影

「老師，為什麼女生會流血？」面對孩子純真的提問，多少大人選擇閃躲或敷衍？台灣性別平等教育協會、兒福聯盟今共同發布『2025台灣兒童「全面性教育」現況調查報告』指出，結果發現，受測的小五、小六學童平均僅得53分，近6成不及格，而近半數學童只能靠上網搜尋自學性知識。

調查針對五至六年級學童設計11題與自身發展相關的性知識題目，結果顯示學童平均僅答對5.9題，換算為百分制為53.1分，實際上有高達58.9%的學童不及格，僅有2%的學童能全數答對。

其中答錯率最高的題目為「夢遺通常會定期發生」，高達74.8%的學生誤答；其次為「大部分的女性會在10歲以前出現初經」（62.4%）及「懷孕的時候不會有月經」（54%）。

調查也指出，學童對異性的身體發展較為陌生，男學生中有74.4%對月經理解錯誤，女學生則有77.7%不了解夢遺的概念。對異性身體發展的錯誤認知，可能導致孩子對青春期變化產生恐懼、嫌惡，甚至以戲謔態度面對性別特徵，進而引發性別歧視或霸凌等問題。

調查發現，學童自覺最主要的性知識來源為老師或教科書（82.5%）、家長（55.5%）、自行上網搜尋（49.8%）、YouTuber或網紅（31.2%）及社群軟體（26.5%）等新興媒體也占有一席之地。

值得注意的是，儘管學校課程是主要來源，卻有超過半數的學童表示已完全忘記課程內容（53.4%），顯示現行教學內容並未被好好落實或不夠貼近生活情境，加上性教育未列入考試範疇，導致學童的學習動機與成效皆偏低。另一方面，近半學童靠自己在網路上搜尋性知識，反映在校內獲得的資訊無法滿足需求，卻也暴露在錯誤、片面、甚至帶有性別偏見的資訊風險中。

調查也顯示，國小高年級學童對戀愛已有明確興趣與經驗，有24.2%表示「現在想談戀愛」，23.1%則曾有過戀愛經驗，等於每四位學童中就有一位正在或曾經交往。交往對象來源方面，80.8%的學童與同學交往，其次為網友（15.8%）、朋友介紹（10%）與補習班同學（9.7%），值得關注的新興現象是有6.6%的孩子曾表示與虛擬人物或二次元角色談戀愛。

性平協副理事長王柏元指出，全面性教育旨在強化孩子在性別、情感與身體發展上的整體學習，這次調查幫助我們掌握孩子實際接收的內容、知識落差與迷思，進而調整課程與教學策略。

不會教小孩行動聯盟理事長陳儀說，多數家長傾向國中才教性與生殖健康，但本次調查顯示，國小高年級學童對月經、夢遺等基本知識仍明顯不足，反映出「適齡」若由大人單方面設定，反而容易讓孩子陷入資訊落差或誤解。

她說，孩子會從網路上搜尋「綠茶婊」、「處女膜」這些詞，但網路上資訊面向往往不夠完整，與其禁止孩子搜尋，應鼓勵他們查完後回頭與師長討論，家庭與學校應提供孩子足夠的空間與安全感，讓他們願意提問與討論，避免性教育變成單向說教或錯過對話契機。

兒盟研究暨發展組織處處長黃韻璇指出，很多家長面對孩子的提問，常以「長大就知道」、「以後再說」輕描淡寫，調查也顯示教育與環境對兒少價值觀的形塑具有關鍵影響，只要大人願意正面、開放地跟孩子討論，孩子就能慢慢學會尊重不一樣的人，也更能理解多元。

面對性知識不足、觀念偏誤與教育落差等問題，性平協與兒盟共同提出三項呼籲，盼政府、學校與家長共同合作，讓全面性教育不再是課本上的空談，而是孩子理解自我、尊重他人、保護自身的實際能力。

價值觀 小學生 性教育 戀愛 朋友 網路

延伸閱讀

台灣6成學童性知識不及格 近半上網找答案恐誤導

影／批賴清德三腳仔 民團籲正視七七抗戰歷史

監察院糾正勞動部就安基金缺失 民團籲減免就安費

影／大罷免大求職？罷樑失敗民團發言人 轉任綠委助理

相關新聞

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

高中免試入學今放榜，北市敦化國中蔡姓女考生因身體不適在考場吐血，緊急送往醫院住院治療，但為完成與已逝母親考上中山女高的約...

民團調查：近6成小學生性知識不及格 半數靠上網搜尋自學

「老師，為什麼女生會流血？」面對孩子純真的提問，多少大人選擇閃躲或敷衍？台灣性別平等教育協會、兒福聯盟今共同發布『202...

114年免試入學分發結果出爐 錄取率99.63%

114學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，今天公告分發結果，報名人數總計11萬4257名，錄取11萬383...

114會考／基北區免試入學率逾99% 新五專、併校助部分高中職分數增

高中免試入學今放榜，基北區錄取率高達99.25%，專家分析此次選填志願多數考生都有填好填滿，公立高中職幾乎滿招，落點也與...

台南高一新生再減2千人 多所私校招生不足要拚到開學

高中免試入學今天放榜，南市錄取8443人，錄取率99.89%，學生必須在7月10日上午9時至11時，依各錄取學校規定完成...

高中免試入學放榜最低錄取門檻揭曉 南一中、南女中都低於去年

高中免試入學今天放榜，台南一中最低錄取分數28.6分，台南女中為25.8分，都較去年低，除了顯示高分群人數減少外，老師認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。