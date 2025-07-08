114會考／基北區免試入學率逾99% 新五專、併校助部分高中職分數增

高中免試入學今放榜，基北區錄取率高達99.25%，專家分析此次選填志願多數考生都有填好填滿，公立高中職幾乎滿招，落點也與先前預估狀況差不多，不過部分社區高中職與大學有合作或參與教育局「3+2新五專模式」政策，也成為不少學生首選，分數有增高趨勢。

教育局表示，此次報名過基北區免試入學者共有2萬9203人，錄取2萬8985人錄取率達99.25%，特招考試分發入學錄取67人，選填前五志願即獲錄取者比率高達99.51%，未獲錄取者151人，佔總報名人數0.49%。

華興中學校長曾騰瀧分析，今年放榜情況來看，雖然報名考生比往年來得少，多數學生都有盡量將志願填好填滿，包含北北基公立高中職都滿招，僅有少部分新北、基隆較偏遠的高職有缺額，而私立高中職部分，除老牌名校外，多數仍有缺額。

曾騰瀧說，此次落點與當初預估差不多，頂尖高中、私中錄取分數約25分以上，一般北市社區高中分數最低也要13分左右，較為特別是部分高中有跟大學端合作例如目前正討論與北市大合併大理高中、參與教育局「3+2新五專模式」計畫的大安高工、士林高商等，填選志願人數增加，分數也比去年提高。

教育局也提醒，經免試入學分發錄取者，請至各錄取學校網站瞭解報到相關程序，於7月10日上午11時前依各錄取學校規定方式完成報到，逾期未報到者，視同放棄錄取，錄取報到後如欲報名參加後續其他入學管道招生，應於下周一下午2時前，填具「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親自或委託他人至學校辦手續，未完成者，不得參加後續入學管道招生。

教育局也說，目前缺額數共計1萬5393人，高中等校將於8月辦理續招，參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加，學校名單，將於7月29日前公告於免試入學續招資訊網。 教育局也提醒，經免試入學分發錄取者，請至各錄取學校網站瞭解報到相關程序，於7月10日上午11時前依各錄取學校規定方式完成報到，逾期未報到者，視同放棄錄取，目前缺額數共計1萬5393人，高中等校將於8月辦理續招。圖／北市教育局提供

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