桃園會稽國中參賽東京發明展 4個月磨劍斬獲3金4銀1銅

磁力彈珠台、巾布輔助清洗器、吹髮輔助器、簡易沖洗器，這些貼近生活的創意發明，全出自桃園市會稽國中學生之手。會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌，讓台灣青年創意驚艷國際舞台。

由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）主辦的第12屆日本東京設計創意暨發明展（JDIE）與2025世界發明簡報技巧競賽，近日在東京Villa Fontine Garden Haneda Airport展覽館舉行，吸引全球菁英學子參與競技。

本屆賽事突破傳統展會模式，首創「設計×科技×簡報」三合一跨界平台，參賽者不僅要有創意發明，更需具備優秀的簡報表達能力。會稽國中「心發明社」自今年3月開始培訓，短短4個月內完成4件作品研發，成功挑戰雙賽事。

其中，磁力彈珠台以寓教於樂的設計理念，將科學教育融入趣味遊戲中，令人印象深刻，獲JDIE金牌及簡報銀牌。巾布輔助清洗器兼具環保概念與實用效能的設計獲得高度肯定，獲得JDIE銀牌與簡報金牌。

吹髮輔助器創新造型設計體現對照顧族群的貼心關懷，同樣收穫JDIE銀牌及簡報金牌。簡易沖洗器則以輕便實用的特色獲簡報銅牌，展現學生對日常生活問題的敏銳觀察力。

比賽現場，會稽學子以流利英語、清晰邏輯進行現場示範與即時回應，令來自各國的評審刮目相看。有國際評審直言「台灣學生展現的專業度與溝通能力，完全可媲美大學生甚至創業團隊水準。」

指導老師官賢相感性地說。比賽前孩子們反覆練習簡報，不斷修改設計，從羞怯到自信、從模仿到創新的蛻變過程，比獎牌更加珍貴。校長李文義表示，心發明社以創意點燃學習熱情，透過實踐翻轉學習成果，孩子們也用實力告訴世界，來自台灣的青少年也能站上世界舞台，成為改變未來的創新力量。 桃園市會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌。圖／校方提供

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