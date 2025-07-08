快訊

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

彰化累積雨量大範圍紫爆 鄭明典：可能需要周邊縣市支援防救災

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園會稽國中參賽東京發明展 4個月磨劍斬獲3金4銀1銅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌。圖／校方提供
桃園市會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌。圖／校方提供

磁力彈珠台、巾布輔助清洗器、吹髮輔助器、簡易沖洗器，這些貼近生活的創意發明，全出自桃園市會稽國中學生之手。會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌，讓台灣青年創意驚艷國際舞台。

由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）主辦的第12屆日本東京設計創意暨發明展（JDIE）與2025世界發明簡報技巧競賽，近日在東京Villa Fontine Garden Haneda Airport展覽館舉行，吸引全球菁英學子參與競技。

本屆賽事突破傳統展會模式，首創「設計×科技×簡報」三合一跨界平台，參賽者不僅要有創意發明，更需具備優秀的簡報表達能力。會稽國中「心發明社」自今年3月開始培訓，短短4個月內完成4件作品研發，成功挑戰雙賽事。

其中，磁力彈珠台以寓教於樂的設計理念，將科學教育融入趣味遊戲中，令人印象深刻，獲JDIE金牌及簡報銀牌。巾布輔助清洗器兼具環保概念與實用效能的設計獲得高度肯定，獲得JDIE銀牌與簡報金牌。

吹髮輔助器創新造型設計體現對照顧族群的貼心關懷，同樣收穫JDIE銀牌及簡報金牌。簡易沖洗器則以輕便實用的特色獲簡報銅牌，展現學生對日常生活問題的敏銳觀察力。

比賽現場，會稽學子以流利英語、清晰邏輯進行現場示範與即時回應，令來自各國的評審刮目相看。有國際評審直言「台灣學生展現的專業度與溝通能力，完全可媲美大學生甚至創業團隊水準。」

指導老師官賢相感性地說。比賽前孩子們反覆練習簡報，不斷修改設計，從羞怯到自信、從模仿到創新的蛻變過程，比獎牌更加珍貴。校長李文義表示，心發明社以創意點燃學習熱情，透過實踐翻轉學習成果，孩子們也用實力告訴世界，來自台灣的青少年也能站上世界舞台，成為改變未來的創新力量。

桃園市會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌。圖／校方提供
桃園市會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌。圖／校方提供

日本 東京 發明展 金牌

延伸閱讀

掏空農地土石回填廢棄物 檢警環聯手破獲不法集團

桃園大園區海方厝治水得花2.3億 桃機允埋單 預計2027年完工

桃園檢警環再查獲盜採回填廢棄物 11人涉案3手法牟暴利

搭紅眼來東京也不怕！羽田機場交通、過夜全攻略

相關新聞

114年免試入學分發結果出爐 錄取率99.63%

114學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，今天公告分發結果，報名人數總計11萬4257名，錄取11萬383...

114會考／基北區免試入學率逾99% 新五專、併校助部分高中職分數增

高中免試入學今放榜，基北區錄取率高達99.25%，專家分析此次選填志願多數考生都有填好填滿，公立高中職幾乎滿招，落點也與...

台南高一新生再減2千人 多所私校招生不足要拚到開學

高中免試入學今天放榜，南市錄取8443人，錄取率99.89%，學生必須在7月10日上午9時至11時，依各錄取學校規定完成...

高中免試入學放榜最低錄取門檻揭曉 南一中、南女中都低於去年

高中免試入學今天放榜，台南一中最低錄取分數28.6分，台南女中為25.8分，都較去年低，除了顯示高分群人數減少外，老師認...

桃園會稽國中參賽東京發明展 4個月磨劍斬獲3金4銀1銅

磁力彈珠台、巾布輔助清洗器、吹髮輔助器、簡易沖洗器，這些貼近生活的創意發明，全出自桃園市會稽國中學生之手。會稽國中「心發...

高中職免試入學放榜 雲林15人未獲錄取、僅四校滿招

高中職免試入學今天放榜，雲林區報名人數3031人，實際錄取3016人，錄取率99.5%，有15人因志願數選填不足或志願序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。