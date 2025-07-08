桃園會稽國中參賽東京發明展 4個月磨劍斬獲3金4銀1銅
磁力彈珠台、巾布輔助清洗器、吹髮輔助器、簡易沖洗器，這些貼近生活的創意發明，全出自桃園市會稽國中學生之手。會稽國中「心發明社」近日在東京國際發明展中大放異彩，以4件創新作品奪得3金4銀1銅共8面獎牌，讓台灣青年創意驚艷國際舞台。
由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）主辦的第12屆日本東京設計創意暨發明展（JDIE）與2025世界發明簡報技巧競賽，近日在東京Villa Fontine Garden Haneda Airport展覽館舉行，吸引全球菁英學子參與競技。
本屆賽事突破傳統展會模式，首創「設計×科技×簡報」三合一跨界平台，參賽者不僅要有創意發明，更需具備優秀的簡報表達能力。會稽國中「心發明社」自今年3月開始培訓，短短4個月內完成4件作品研發，成功挑戰雙賽事。
其中，磁力彈珠台以寓教於樂的設計理念，將科學教育融入趣味遊戲中，令人印象深刻，獲JDIE金牌及簡報銀牌。巾布輔助清洗器兼具環保概念與實用效能的設計獲得高度肯定，獲得JDIE銀牌與簡報金牌。
吹髮輔助器創新造型設計體現對照顧族群的貼心關懷，同樣收穫JDIE銀牌及簡報金牌。簡易沖洗器則以輕便實用的特色獲簡報銅牌，展現學生對日常生活問題的敏銳觀察力。
比賽現場，會稽學子以流利英語、清晰邏輯進行現場示範與即時回應，令來自各國的評審刮目相看。有國際評審直言「台灣學生展現的專業度與溝通能力，完全可媲美大學生甚至創業團隊水準。」
指導老師官賢相感性地說。比賽前孩子們反覆練習簡報，不斷修改設計，從羞怯到自信、從模仿到創新的蛻變過程，比獎牌更加珍貴。校長李文義表示，心發明社以創意點燃學習熱情，透過實踐翻轉學習成果，孩子們也用實力告訴世界，來自台灣的青少年也能站上世界舞台，成為改變未來的創新力量。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言