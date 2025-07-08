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台南高一新生再減2千人 多所私校招生不足要拚到開學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
高中免試入學今天放榜，台南市錄取率99.89%。記者鄭惠仁／攝影
高中免試入學今天放榜，台南市錄取率99.89%。記者鄭惠仁／攝影

高中免試入學今天放榜，南市錄取8443人，錄取率99.89%，學生必須在7月10日上午9時至11時，依各錄取學校規定完成報到，逾期視同放棄錄取資格。有部分校長表示，隨著少子化嚴重，科大也在搶學生，今年國中畢業生已少了2千人，加上許多學生去讀科大的五專部，也讓私立高職招生得更辛苦。

台南市今年報考國中會考人數1萬3千多人，較去年減少近2000人。教育局表示，之前已有數千學生透過優生免試、五專入學、高中直直升入學、技優甄審及完全免試入學上高中職及五專。本次分發後臺南區尚有逾3300個招生名額，符合續招資格的學校將依規定辦理後續招生作業。續招簡章預定於7月29日後公告於教育部免試入學續招資訊網。請有意願的學生密切留意資訊，掌握報名時機。

南市教育局表示，今年免試入學總招生名額為1萬1856人，實際繳表人數為8452人，最終錄取8,443人，整體錄取率達99.89%。其中有高達98.35%學生錄取第一志願群學校，顯示各國中升學與志願選填輔導有成。全區僅大灣高中普通科因比序同分而增額錄取1人，整體分發作業順利圓滿。

有私校校長表示，少子化嚴重，許多私校都有招生不足的問題，加上部分設有五專部的科大也搶學生，每年不少學生選擇讀五專。有了大專學歷後，也可選擇直升二技，畢業後取得學士學位，加上學校協助就業，確實拉了很多學生，也讓私立高職，甚至公立高職都受到很大影響，每年都要拚招生拚到開學。

免試入學 少子化 教育局

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