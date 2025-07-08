高中職免試入學放榜 雲林15人未獲錄取、僅四校滿招
高中職免試入學今天放榜，雲林區報名人數3031人，實際錄取3016人，錄取率99.5%，有15人因志願數選填不足或志願序安排不佳等因素未獲錄取，除斗六高中、斗六家商、虎尾高中、正心中學滿招，其餘公私立高中職皆有缺額。
雲林區高中職免試入學今年招生名額4073人，較去年減少260人，受少子化影響，報名人數3031人，較去年減少337人，實際錄取3016人，錄取率達99.5%，較去年99.3%高。
縣府教育處表示，報名學生平均選填志願數為19個，有15人因志願數選填不足或志願序安排不佳等因素未獲錄取，可參加續招或其他升學管道。
全縣公私立高中職中，斗六高中、斗六家商、虎尾高中、正心中學皆滿招，西螺農工只有綜合科沒有滿招，其他科別皆滿招，其餘私立高中職都仍有缺額。
教育處提醒，學生請在7月10日（星期四）上午9時至11時，至錄取學校依規定完成報到手續，逾期未報到者將視同放棄錄取資格。若考生對分發結果有疑慮，可於7月9日（星期三）下午4時前向主辦學校西螺農工提出分發結果複查申請。
若學生擬放棄錄取資格以參加續招或其他升學管道，請於7月14日（星期一）下午2時前填具簡章「放棄錄取資格聲明書」，由學生及家長簽名後親送錄取學校辦理，始得報名參加續招或其他升學管道，尚未就定位或已放棄錄取資格的學生，可於7月29日（星期二）前上網查詢「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，掌握可參加續招的高中職或五專學校資訊，報名參與續招，續招不限就學區，公私立學校皆可報名。
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