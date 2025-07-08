高中免試入學放榜最低錄取門檻揭曉 南一中、南女中都低於去年
高中免試入學今天放榜，台南一中最低錄取分數28.6分，台南女中為25.8分，都較去年低，除了顯示高分群人數減少外，老師認為也與少子化影響，今年考生較去年少8%等因素有關，分數稍降是合理。南市多所明星國中成績亮眼，其中建興國中約208人上第一志願，錄取率高達35.3%。
去年台南一中、台南女中最低錄取分數分別約29.3、27.6，今年降為28.6、25.8分。老師分析，從會考前聯合模擬考前1200名成績分析，今年分數排序就略低於去年，約估各將近1分，成績揭曉後也發現高分群人數比去年略少，但也預估南一中最低錄取分數約28.6分，台南女中約26.6分，不過，今天放榜，南女中最低錄取分數降為25.8分。分數降，也使得徘徊在邊緣的學生喜上第一志願。
建興國中校長侯志偉表示，該校上台南一中科學班20人、台中一中科學班1人，多元入學上南一中98人、南女中85人，另，成績達錄取標準選擇私中入學4人，共208人錄取第一志願，錄取率35.3%，高於去年33.5%。
復興國中超過180人上南一中與南女中，後甲國中也有170人上南一中與南女中；崇明國中有89人錄取南一中與南女中，錄取率20%，創近年最佳紀錄。民德國中有近80人上南一中與南女中。
復興國中校長陳文財說，今年台南國中會考考生人數較去年減少8%，加上南一中、南女中每班人數再減1人，人數約少3%，加減後尚有5%空間，錄取分數稍降算正常。
有老師表示，今年南一中、南女中最低錄取分數降，特別是南女中部分降較多，高分群減少並非好現象，教育局應重視。
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