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114年免試入學分發結果出爐 錄取率99.63%
114學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，今天公告分發結果，報名人數總計11萬4257名，錄取11萬3835名，錄取率99.63%，考生於7月10日報到。
特色招生考試分發入學部分，教育部表示，114學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，本管道6所學校總招生名額195名，總報名人數計165名（基北區95名、桃連區43名、嘉義區27名），合計錄取131名，總錄取率79.4%。
國教署提醒錄取學生，務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色及暑期活動等資訊。
未獲錄取的學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月9日起公告於「特色招生專業群科甄選入學網站」。
另外，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，預計於7月29日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。
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