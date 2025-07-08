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高中免試入學上午11時放榜 查詢方法看這裡

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
114學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生共計15萬7504名。本報資料照片
114學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生共計15萬7504名。本報資料照片

114學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生共計15萬7504名，各就學區將於今日上午11時公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢，各招生學校網站也會公告榜單。

全國免試入學分基北、宜蘭、桃園、竹苗、中投、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門等15個就學區。此管道是12年國教最主要的入學管道，由學生上網填選志願，若招生學校報名人數未超過該校的招生名額，就全部錄取；如果報名超過名額，則依照各就學區訂定的「超額比序」決定勝負。

114學年度免試入學招生簡章提列總名額18萬8316名。教育部國教署指出，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學等管道錄取且報到名額，再將未招滿的缺額回流，總計算出15個就學區的實際招生總名額為15萬7504名。

免試入學將於今天上午11時放榜，國教署表示，7月10日報到，其他有關各就學區志願選填、報名、繳件等期程，依各就學區簡章辦理，可至各就學區免試入學委員會網站查詢參閱。

免試入學 名額

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