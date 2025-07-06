基市在小學成立劍道訓練中心 劍道賽今開打
基隆市長盃劍道錦標賽今在西定國小登場，全國各地劍道好手同場切磋。基隆市長謝國樑到場為選手加油打氣，並宣布在西定國小體育場館成立「基隆市劍道訓練中心」，展現市府對基層運動的高度重視。
謝國樑說，劍道不只是技巧上的對決，更是心性與品格的淬鍊。西定國小是基隆市推動劍道運動的重要據點，市府去年投入330萬元整修活動中心，包含木地板、休息室與更衣空間，為劍道訓練打造安全專業的環境。
謝國樑今天也為「基隆市劍道訓練中心」揭牌，並表示未來將持續支援校園劍道推展，鼓勵更多學生投入運動行列，成為基隆教育亮點之一。市府也將持續投入基層運動建設，推動校園體育多元發展，讓體育成為城市教育的一部分，陪伴孩子健康成長。
教育處長徐嬿立表示，市府未來將持續推動各類特色體育活動，有效活化校內外空間資源，提供多元的運動學習機會，厚植學生體能與生活素養，打造更健康、有活力的校園生活。
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