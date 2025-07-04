入選青年百億海外圓夢基金計畫 高雄中山工商學生赴韓大學見習
高雄市中山工商多媒體設計科呂欣妮、吳宥臻入選青年百億海外圓夢基金計畫海外翱翔組，共獲近50萬元補助，8月飛往韓國見習參與正宗音樂劇培訓及群山藝術節，未來不排除勇闖演藝圈。
多媒體設計科廖財義主任指出，吳宥臻從小就對藝術充滿熱情，尤其音樂和舞蹈一直陪伴她成長，高中時找了幾位志同道合的同學，組成表演團隊挑戰高難度的韓國女團舞蹈，那次演出讓她徹底愛上舞台，同時更堅定未來往舞蹈領域發展的決心。
吳宥臻曾參與微電影比賽擔任主演之一，累積不少表演經驗，她知道許多韓團成員從小當練習生，經歷無數艱苦的過程，激發她更加努力的決心，她希望自己未來即使面對挑戰與挫折，也不會輕言放棄，堅持走在夢想的路上。
「我渴望學習、渴望挑戰、更渴望成長。」吳宥臻說，一直把韓國視為舞蹈學習的夢想國度，韓國有完整的培訓制度，無論音樂劇、街舞、偶像舞或流行文化，都展現極高文化影響力，還擁有世界級的舞台、編舞師與演藝系統，很珍惜這次韓國行，視為圓夢之旅及邁向專業舞台的一扇門。
從小就展現音樂及舞蹈天分的呂欣妮，興趣多元，除音樂舞蹈外還擅長游泳、田徑、籃球，國中是弦樂團成員，負責中提琴，高中參加南台科大影視專題比賽，擔任「迴陰」女主角，這是一部結合懸疑與情感表達的短片，她同時積極參與K-POP 舞蹈表演，擔任編舞者，負責設計舞蹈動作與排練隊員。
呂欣妮說，8月前往韓國學習，正努力學習韓文，期盼提升舞蹈與表演技巧，未來站上更大舞台，將熱情與努力展現給全世界。
校長李昱平說，呂欣妮、吳宥臻與同班同學李啓源3人相約參加「青年百億海外圓夢基金計畫」海選，結果李啓源上榜，將赴美國洛杉磯見習，她們不氣餒，加強改善缺失、反覆練習，如願以償錄取海外翱翔組夢想ON AIR光芒養成記，每人可獲得24萬6000元補助，也將前往韓國首爾湖原大學見習。
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