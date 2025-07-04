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原住民族語認證通過率逾5成 台南小五生呂宗霖奪南排灣語榜首

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚成績優異學生。圖／台南市教育局提供
台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚成績優異學生。圖／台南市教育局提供

原住民族委員會辦理「原住民族語言能力認證測驗」，台南市共464人報名、248人通過，總通過率達53.44%，遠高於全國平均的40.13%。其中，永華國小學生呂宗霖更勇奪「南排灣語」初級全國榜首。

永華國小五年級學生呂宗霖獲「南排灣語」初級全國榜首，他表示，雖然是排灣族人，但發音和記詞彙真的很困難，透過每天朗讀課本、錄音自我檢查，並和老師反覆練習對話，慢慢累積信心。感謝老師的耐心指導與鼓勵，未來將挑戰中級認證，讓南排灣族語文化繼續傳承下去。

教育局長鄭新輝表示，學生參與族語認證，不僅有助升學加分，更是強化語言能力、建立族群認同的重要歷程。對原住民學生而言，參與認證是對傳承祖先語言的具體實踐；對非原住民學生而言，參與認證則體現對多元文化的尊重與學習熱忱。教育局將持續推動族語教學，讓族語從教室走進生活，成為能夠在日常生活中被活用的語言。

教育局表示，此次認證有5位非原住民學生參加並通過考驗，展現台南族語教學的多元推廣成效。未來市府將持續強化族語師資與教學資源，讓更多學生在日常中自然接觸、使用與認同族語，讓原住民族文化在臺南的土地上持續生根、茁壯。

市府副秘書長殷世熙表示，語言是文化的根本、族群認同的核心。族語的學習與傳承，不僅關係原住民族文化的延續，更是台南實踐多元共融的重要象徵。台南市多年來持續推動原住民族語教學，並透過課程設計與獎勵機制鼓勵學生參與族語認證，成果亮眼。未來市府將持續營造友善族語學習環境，厚植文化底蘊，扎根原教理念。

市府今天在建興國中舉辦表揚活動，由副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲出席頒獎，肯定學生與族語教師的投入，並強調市府將持續厚植原教實力，讓族語成為文化永續的根。市議員Ingay Tali穎艾達利、施余興望Tjakumay Tagaw、原住民族事務委員會主委白惠蘭鼓勵獲獎學生。

台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚成績優異學生。圖／台南市教育局提供
台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚成績優異學生。圖／台南市教育局提供
台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚族語老師。圖／台南市教育局提供
台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚族語老師。圖／台南市教育局提供
台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚族語老師。圖／台南市教育局提供
台南市原住民族語言認證成績優異，今天表揚族語老師。圖／台南市教育局提供

原住民族 台南 語言

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