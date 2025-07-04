影／彰化縣學生藝術競賽獲19項特優 王惠美：AI時代藝術很重要

113學年學生藝術競賽畫下句點，彰化縣政府統計有12校合計獲得19項特優，今在大同國中表揚得獎學生，舉辦餐會宴請師生。縣長王惠美強調，越是AI科技發達的年代越需要藝術陶冶人心，學習藝術為自己的人生開闢另一條坦道。

王惠美說，得獎的學生並非都來自才藝專班，而是參加學生社團學習才藝，憑著熱愛和堅持勤加練習，終在競賽舞台上展現實力，例如秀水國中獲得國際直笛比賽金賞獎，平和國小本（7）月將代表我國到日本參加合唱比賽，得獎學生不只得到榮譽，也累積個人學習歷程的自信、毅力。

今到場接受表揚的僑信國小民俗舞、古典舞、現代舞；鹿東國小現代舞；員林國中古典舞、現代舞；員林國小兒童舞蹈；彰化縣立藝術高中民俗舞、絲竹室內樂合奏、布袋戲組；湖北國小弦樂合奏；大村國小同聲合唱；秀水國中直笛合奏；陽明國中口琴四重奏；彰興國中口琴合奏；大同國中管弦樂合奏；彰興國中舞台劇類；大村國小台灣客語系類；平和國小台灣原住民族語言語系類。

王惠美表示，人文藝術創造個人和團體的特色，科技難以超越，越是AI等科技發達的年代，人文藝術相對重要。王惠美逐一頒發獎狀給19項特優的參賽學生，縣政府準備西式自助餐招待，多所學校邀請家長會長一同參加，上台拍下榮譽的團體照。 彰化縣政府表揚彰化藝術高中等學校才藝團隊的優秀競賽成績。記者簡慧珍／攝影

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