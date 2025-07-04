25人結業來了數百人觀禮 畢業即就業...虎科大航空維修師超搶手

國立虎尾科技大學「航空維修訓練中心」第6屆航空器維修工程師CAT B1.1證照檢定班結業典禮，共25名學生結業，全數獲星宇與中華航空延攬，創下連續6屆百分百馬上就業率的亮眼紀錄。結業典禮雖只25名學生，各大航空企業代表與家長、熱愛航空民眾，共有多達2、3百人來觀禮祝賀，盛況空前，也顯示航空產業發展受到高度重視。

虎科大航空維修訓練中心108年通過交通部民航局認證，成為國內首家通過新制民航法規標準的「B1類基礎訓練機構」，更結合虎科大飛機工程系既有教學資源，推動模組化課程與學位，同時整合B1類航空器維修工程師學科檢定證照， 一條龍培訓，滿足了產業對高素質維修工程師的需求。

航空界為延攬優秀航修人才，還提供獎學金更有加碼發送成績優異獎金，更提供上百萬元年收入的職缺，展現航空維修人才的市場價值。

中華航空、星宇航空、長榮航太、美國聯合航空、飛特立航空與長異發動機維修公司等許多業界專家亦均參加結業式，許多家長和民眾都到場觀禮，超過2、300人座無虛席，使原本只在教室舉行的結業式改在大禮堂，虎科大校長張信良也感謝狀感謝業界的支持，攜手讓虎科大成為國際航空維修人才庫。

星宇航空機務處協理王志愷以「正面、樂觀、自律、主動」祝福並壴鼓勵學員未來工作中持續成長；長榮航太訓練部協理鄭維和也說，想成為「飛機的醫生」，須深入理解飛機系統、結構與運作，守護每位旅客平安快樂；中華航空訓練部行政組長廖資能要大家持續精進，肩負飛航安全的重要使命。

長異公司副總經理陳國銘肯定學生完成2400小時修業時數並通過考核實屬不易，強調航空維修領域充滿挑戰，但可帶來莫大的成就感。美國聯合航空修護督導林建志也以校友身分，分享去年聯合航空延攬多位虎科大航空維修中心應屆結訓學員的過程與優異成果，肯定學弟妹的表現。

今年觀禮人數創歷屆新高，共同見證孩子的成長與收穫。畢業生陳槥庭的家長說，看到孩子穿上工作服，自信又從容地站上舞台，超級感動，期待這段辛苦的訓練歷程，能化為未來責任感與面對困難的勇氣。畢業生林揚諺的家長分享，孩子在選擇兩年學程並準備證照的過程，所展現的恆心與積極態度，如今順利結訓，家人十分欣慰，也感謝虎科大用心培育，讓孩子畢業即就業，家長和孩子都安心。 虎科大「航空器維修工程師結業式」，觀禮人數創歷屆新高，現場氣氛溫馨熱烈。記者蔡維斌／翻攝 虎尾科大航空維修訓練中心第6屆畢業生穿上準航空維修師制服，成了飛機的醫師，馬上到各航空公司上班。記者蔡維斌／翻攝

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