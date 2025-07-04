雲林3小學招生掛零！育英改分校 台南虎山實小連3年增班

少子化衝擊，雲林縣有3所國小下學期一年級零新生，其中北港鎮育英國小下學期一和六年級都將沒有學生，縣府決定114學年度起改為好收國小分校；另，台南未來幾年國小也面臨新生嚴重減少，不過虎山實驗小學以特色吸引就讀，逆勢連3年增班。

雲林縣政府統計114學年度公立小學新生報到4190人，古坑鄉興昌、北港鎮育英、口湖鄉成龍等3間國小新生掛零，縣府指出，教育部1人成班規定，不會裁併校，但育英國小形成全校剩4個年級，學生總數也僅15人，決定依雲林縣立中小學變更或停辦辦法規定，預定今開審議會通過改為好收國小的分校，再報教育部備查。

縣府日前已到育英國小開公聽會，出席的地方人士及學生家長對於改為分校沒意見，只要求原有的美語外師、相關補助及設施設備都要延續，且育英國小獎助學金要留用；教育處長邱孝文則允諾會確保學生的學習權益、各項福利及設施不因改制而受影響。

另，台南市府日前公布「國小學生數現況及受少子女化影響」統計通報，特別提及仁德區虎山實小善用在地森林生態發展本位特色課程，依照不同需求的學習對象，設計模組系統化課程，吸引家長帶孩子來就讀。

校長林勇成說，校方今年獲頒「地球解方－永續教育行動」全國大獎，以及環境部與教育部共同推動的「淨零綠校園」認證，今年3月新生報到時很幸運迅速額滿，感謝家長肯定，但統計通報顯示，117學年度全市一年級新生恐會比116學年度畢業生減少150班，大環境問題相當嚴重。

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