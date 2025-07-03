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放棄北一女！她對媽連吼「3句話」秒選附中 網見後續驚：做什麼都會成功

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

在昔日聯考制度下，學生錄取高中需「親自撕榜」才能完成志願選填，場面競爭激烈、充滿張力。近日有網友回憶一段發生在撕榜現場的真實趣事，引起一眾網友的討論。

原PO在Dcard上發文，表示當年自己和一位女同學皆考上北一女，撕榜當天兩人一同進入會場。依照當時制度，聯考成績高者有優先選校的權利，學生需進入現場，親手撕下榜單才能完成錄取，家長不得陪同入內。

就在進場前，女同學的母親再三叮囑、堅持女兒一定要撕北一女，沒想到這位同學竟然在人群前大吼三聲：「我要男友！我要男友！我要交男朋友！！」原PO回憶，當時現場一陣錯愕。之後女同學奮力甩開母親的手、衝進撕榜會場，最後選擇了師大附中，對方的媽媽見此更差點昏倒。

令人印象深刻的是，才過不到三個月，原PO就在書店巧遇這位勇敢的同學，「我看到她已經交了個附中男友，手牽手在逛書店」，時至今日，原PO仍佩服她當年的果敢行動。

這段趣聞吸引不少網友留言，有人回憶起靠一紙成績、一張榜單決定升學走向的年代，更有不少網友和原PO看法一致，紛紛讚嘆：「意志堅定的人，做什麼都會成功的」、「沒有奇怪的掉價思維，大力喊出來的女生，只能給她respect」、「體現了她想就能辦到，而不是被分數綁手綁腳，這個真的強爛」、「老實說對自己想要什麼有清晰的認知的人，通常不會過得太差，除非路上撞到法拉利」。

不過也有網友推測：「是人家本來就認識的吧，那位（女同學）的意中人讀了附中，應該是這樣吧？妳是不是搞錯什麼了。是本來就交了，被老媽說聯考、不能交、考後再說這樣吧，所以考上北一女，女兒執意要讀意中人的學校，應該是這樣吧」。

北一女 升學 師大附中 榜單 男友

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