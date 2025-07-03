9萬元掰掰…一票家長暑假荷包守不住 蓋樓曬安親班繳費單「心好痛」
暑假才剛開始沒幾天，就已經有家長哀號荷包失守。有一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文指出，在收到小孩安親班、夏令營的繳費單後，忍不住直呼「心好痛」。貼文一出，立刻掀起許多網友共鳴，並紛紛曬出孩子們的「暑假開銷」。
許多家長紛紛表示，每當暑假、寒假開始，就是「口袋破大洞」的時刻，觀察貼文底下留言區，幾乎每個小孩的暑假安親班學費皆破2萬元，內容通常包含下學期教材、餐點與戶外教學等。
而許多家中不只一位小朋友的家長更是荷包大失血，「兩個小孩一個月就54000元」、「（住在）新北新莊，一個人1個月23000元，我兩個小孩兩個月就92000元掰掰了」、「我沒有安親班，兩個小孩去一週音樂營跟暑期樂團課，陸陸續續要近6位數了」。不同地區的收價標準也不太一樣，其中雙北與其他縣市相比，價格稍微較高，兩個月的暑假安親班費用幾乎落在3萬至6萬左右。
此外，有家長指出夏令營的費用似乎更高，一位媽媽透露光是報名小一升小二的夏令營就花了5萬元，「夏令營2個月，兩個小孩花的10萬」、「7月夏令營3天2夜，共4800元」、「私立國小夏令營3週19000元，校長說已經很便宜」、「兩個月夏令營課程排好排滿共41000元，車資跟戶外教學另計」。
也有父母表示，雖然沒將孩子送去補習班，但也快受不了一整天在家與小朋友相處，「沒去安親班，但是第二天而已，家長我有點瘋了」、「生命血壓很可貴，沒送安親的我，剛吼完三個」、「我沒安排送安親，才放兩天已就崩潰，給你參考」。
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