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台南立人國小3年內讓體位適中率逼近7成 撇步在這裡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小建構六大健康體位推動策略，3年裡體位適中比率從64.07%上升至68.05%。圖／立人國小提供
台南市立人國小建構六大健康體位推動策略，3年裡體位適中比率從64.07%上升至68.05%。圖／立人國小提供

台南市今年獲得全國高中以下學校健康促進學校特優，並有21所學校榮獲23項全國績優，日前受獎表揚。其中拿特優的立人國小今分享撇步，該校建構六大健康體位推動策略，並設立師生運動激勵機制，以及透過認識社區古蹟廟宇，搭配定向運動達到健康促進目的，3年來學生體位適中比率從64.07%上升至68.05%。

立人國小分析，該校雖是百年老校，古蹟林立、文化資源豐富，但受家庭結構與生活型態影響，部分學生健康觀念與運動習慣不足，且課後大多前往安親班，運動時間有限，又加上外食便利，影響體位發展。為此，近4年來積極落實健康體位行動策略，透過課程整合、生活與環境強化，導入多元創新策略，大幅提升體位適中率。

校長王全興分享，該校以「健康願景、身體力行、攜手社區、課程整合、專業服務、創新推廣」為核心，建構六大健康體位推動策略建立並兼具文化特色的健康促進模式。將健康體位納入校務計畫，實施大跑步獎勵計畫、德毅卡積點與健康護照等制度，並設立師生運動激勵機制，營造師生共行的健康文化。全校教職員工以身作則，參與晨跑、時時學生多喝水，營造健康氛圍。

最特別的是規畫以健康為主題的校本課程，「耀利健康」教學場域從教室延伸至社區古蹟。以六年級課程為例，以徒步方式認識社區古蹟廟宇，學生依照地圖與指北針，尋找分散在地圖上標示的檢查點，每個檢查點融入在地特色，如找出剪紙巷中對稱圖形，訪問當地耆老等。學生須最短時間完成檢查點任務，活動最後，在廟門前踢毽子，體驗農村時代廟埕前童玩活動。

「耀麗美學」將健康觀念融入藝術創作中，讓健康也可以很時尚；學生實地踏查走訪社區，共同完成小組任務， 載具搜尋資料後，設計分頁創作小書，最後將創作的小書與繪本分享推廣，並到低年級的教室說故事。

「耀立永續」則是將健康促進結合國際教育、SDGs永續概念，學生實地採訪商家，探索當季食材，計算碳足跡並實際改良傳統美食，以及與國際夥伴進行美食主題交流，將健康觀念推廣到全世界，健康也能更永續。校方相信「健康不是單一行動，也非一日行為，而是一種持之以恆的態度，以及生活習慣的養成。」

台南市立人國小建構六大健康體位推動策略，3年裡體位適中比率從64.07%上升至68.05%。圖／立人國小提供
台南市立人國小建構六大健康體位推動策略，3年裡體位適中比率從64.07%上升至68.05%。圖／立人國小提供

古蹟 永續 運動

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