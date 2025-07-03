阿嬤養大…原鄉少年擲出夢想 15歲吳傑凱標槍奪金破紀錄翻轉人生

「我跟自己說，國中畢業前，一定要拿下一場全國賽金牌。」15歲少年吳傑凱站在田徑場上，眼神堅毅，一擲破空，標槍筆直飛行，引爆觀眾席陣陣掌聲。來自原鄉的他，與年邁祖母相依為命，鮮少人知道，他的運動生涯曾因傷病幾近中斷，幸好有祖母一路相挺，加上台灣世界展望會兒童資助計畫的穩定支持，讓他能走出低潮、堅持夢想。

吳傑凱近期在台南市聯合運動大會奪金，並突破大會紀錄，隨後連續於台北春季全國賽、新北青年盃、原住民運動會奪下三面全國金牌，並在全中運拿下銀牌，成績亮眼，近日更是入選了2025年巴林亞州青年運動會國家代表。他說「我知道，這不是我一個人的努力，是很多人的幫助。我未來想出國比賽，也希望靠自己的力量，改變我們家的生活。」

展望會表示，吳傑凱的童年並不容易。出生於原鄉部落的他，家中手足眾多，母親無力照顧後，他便由年邁祖母帶到台南生活。祖孫倆相依為命，祖母從不缺席他的每一次晨練、每一場比賽。「為了體育班的練習，阿嬤天天接送我，從不喊苦。」

吳傑凱小學二年級因老師鼓勵加入棒球隊，後來轉練田徑，國中體育班教練發掘他的標槍潛力，才開啟他真正的專項之路。但國一下學期，因訓練過度導致手肘韌帶受傷，長期無法正常出賽。「那時真的很想放棄，每天手肘都痛到舉不起來。」他說。所幸教練的耐心調整，以及展望會持續提供的資助與關懷，讓他不致因經濟壓力中斷訓練。

台灣世界展望會的兒童資助計畫，除了補助學習與生活所需，也透過社工的陪伴與家庭支持服務，陪小傑度過那段最黯淡的時光。他開始練習肌力訓練、調整動作，訂立目標，國三這年終於迎來爆發。

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，「像小傑這樣的孩子，在全台各地還有許多。兒童資助計畫透過定期資助、心理陪伴、教育資源與家庭支持，幫助經濟弱勢兒少走出困境、實現夢想。邀請您加入資助行列，每月2000元一起為孩子撐起夢想的跑道，豐盛兒童生命的展望。」 吳傑凱平日練習外，也會參加展望會的青少年方案活動，紓解壓力。圖／台灣世界展望會南區辦事處提供 吳傑凱代表台南市參加2025年全國原住民運動會田徑標槍項目獲得第一名，並破大會紀錄。圖／台灣世界展望會南區辦事處提供

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