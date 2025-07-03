不懼少子化衝擊！台南虎山實小這麼做…連續3年增班
受到出生率下滑影響，學校都普遍在減班，依南市府公布的的統計通報數據顯示，到了2027年國小恐怕會減超過150班以上，問題相當相當的嚴重。但通報中特別提到連續3年增班的虎山實小，以「友善環境」為核心理念， 善用在地森林生態發展本位特色課程，依照不同需求的學習對象，設計模組系統化課程，提升教育優質化，以特色吸引家長帶孩子來就讀。
依據內政部人口統計，今年五月全台出生人口僅8433人，再度創下新低紀錄。出生人數呈現逐年下降趨勢，與去年平均每月破萬新生兒相比，落差明顯。專家也指出，以今年國三畢業生人數約17萬來看，15年後，今年新生兒將要考高中，屆時畢業人數可能僅有約10萬人、甚至更少。因此，如何建立學校特色、打造出明顯的差異化、精緻教學品質，讓家長們看到孩子明顯的成長，吸引學生及家長，才是因應少子化變局的關鍵。
虎山國小校長林勇成說，依台臺南市政府公布的的統計通報來看，南市國小六年級畢業生大約1萬6000人，小一則只有1萬2000到13000人左右，因此，國小的部分連續五年都要面臨嚴重的減班、教師超額的問題。但這不是最慘，往後看會更嚴重，到了2027年，國小恐怕會減超過150班以上，問題相當相當的嚴重。
他說，今年虎山很幸運，一年級新生並未受到少子化衝擊的影響，要特別感謝所有老師的用心與努力，家長們給了虎山高度的肯定，因此在3月新生報到時，一年級很快就額滿了，成為國小連續3年增班的特例。
林勇成表示，虎山除了有孩子們的最愛、呼應世界趨勢讓土地呼吸的草地操場之外，善用學校周邊自然環境，推動聯合國ECO SCHOOL生態學校課程，以林永續教育、友善環境為核心精神的「大自然探索家」、「大自然藝術家」實驗教育課程以孩子為主角，在環境行動、守護動物、自主探究學習、獨立研究發表等等都有優異的表現，除了是亞洲第一所榮獲永久綠旗認證的學校之外，今年也獲頒「地球解方-永續教育行動」全國大獎，以及環境部與教育部共同推動的「淨零綠校園」認證，都是台南市唯一獲獎的學校。
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