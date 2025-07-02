全國中小學聽障學生夏令營苗栗登場 3天2夜要讓學生不虛此行

苗栗縣政府今年主辦「全國中小學聽障學生夏令營」3天活動，今晚在頭份市尚順君樂飯店舉辦盛大的開幕儀式，來自全台近200名聽障學生和隨隊師長參加。副縣長邱俐俐表示，這次3天2夜的夏令營安排苗栗特色景點體驗、豐富的手作活動及闖關競賽，一定會讓大家都不虛此行、收穫滿滿。

3天夏令營活動從7月2日至4日，邱俐俐、教育部國教署原民特教組長孫旻儀、苗栗縣教育處副處長彭德俊、苗栗縣聲暉協進會理事長饒明恩等人參加開幕典禮晚會，開幕表演由學員秀出自己，高雄市正興國中黃荏澧帶來精彩的3首烏克麗麗演奏，還有台北市立啟聰學校跳繩隊表演，把活動氣氛帶到高點。

邱俐俐表示，歡迎全國各地的小天使和師長一起到苗栗，以前大家可能對苗栗都只是走過、路過，今天終於沒有錯過。她說，看到活動行程這麼有趣，自己都很想參加，全部都是非常值得一去再去的景點，希望大家經過這次營隊，都能愛上苗栗，並將美好的經歷分享給身邊的人，留下最美好的回憶。

教育處表示，這次由苗栗縣主辦全國中小學聽障學生夏令營，委託苗栗縣福星國小承辦，活動以「山城喜迎客、貓貍喵一夏」為主題，結合苗栗縣獨特的自然風光、客家文化，為每名參與師生安排多元活動，體驗苗栗在地文化，包括古早味擂茶 DIY，同時也造訪南庄老街，深入體驗老街特色，此外，會在飛牛牧場進行闖關競賽，同時感受自然風光，活動還包括參觀位於銅鑼的客家文化館，增加對客家文化的認識並體驗布袋手作，最後一天活動尾聲，規畫讓全體學員前往尚順育樂世界中心，在全台最大的室內體驗樂園放鬆心情。

為確保活動順利進行，每輛遊覽車都有專業隊輔人員、特殊教育教師；另有手語翻譯人員和醫療資源，提供夏令營學生全方位的照顧與支援，相信能讓每名聽障學生透過知識學習與實際探索，獲得難忘且有意義的夏令營體驗。 全國中小學聽障學生夏令營今晚開幕並安排啟動儀式。圖／苗栗縣政府提供 全國中小學聽障學生夏令營今晚開幕，教育部國教署原民特教組組長孫旻儀致詞。圖／苗栗縣政府提供 全國中小學聽障學生夏令營今晚在苗栗頭份開幕，副縣長邱俐俐致詞。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府今年主辦「全國中小學聽障學生夏令營」3天活動，今晚在頭份市尚順君樂飯店舉辦盛大開幕儀式。圖／苗栗縣政府提供 全國中小學聽障學生夏令營今晚開幕，苗栗副縣長邱俐俐和參與營隊的師生打招呼。圖／苗栗縣政府提供

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