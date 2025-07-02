金門高中辦管樂團與薩克斯音樂會 連2晚奏響青春樂章

金門高中管樂團年度成果發表音樂會《讀奏 Op.1：毒之章》，將於7月4日（五）晚間7時在金門高中中正堂隆重登場，本場音樂會由張國威老師指導，全程由學生親自策劃與籌備，展現一年來的努力與成長。此外，隔日也有《島嶼的風》薩克斯風音樂會，由台金學生串聯表演，奏響青春樂章。

金門高中表示，本次演出籌備歷時數月，樂團學生於課餘與假日持續練習，期末考結束後更展開密集排練，只為將最好的成果呈現給觀眾。音樂會上半場將以室內樂重奏形式開場，呈現團員之間的默契與多元曲風；下半場則由管樂團全體學生合奏，並融入懸疑戲劇元素，打造一場音樂與劇情交織的敘事舞台。學生自編自導的劇情片段，將帶領觀眾進入一場「讀故事、奏音樂」的聽覺體驗。每一段旋律的落下，都是下一段故事的開啟，觀眾將循著線索，逐步揭開舞台背後的真相。

緊接著在7月5日（六）晚間7時，同樣於金門高中中正堂，舉辦《島嶼的風》薩克斯風音樂會，由新北市林口社大、台北中正社大以及金門多所學校的薩克斯風學員攜手演出。音樂會由程森杰老師指導，串聯台灣本島與金門的音樂學習者，以薩克斯風溫潤、飽滿的音色傳遞島嶼間的聲音對話。

本場演出不僅展現學員們的學習成果，更透過跨區域的合作演奏，強化音樂的連結與交流，來自不同城市、不同年齡層的樂手，共同以旋律訴說島嶼間的故事與情感，讓觀眾感受到音樂無遠弗屆的魅力。

值得一提的是，張國威與程森杰兩位老師長年深耕金門管樂教育，今年指導學生參加全國學生音樂比賽，分別在豎笛獨奏與薩克斯風獨奏項目榮獲特優第一名與特優第三名的優異成績，為金門在地音樂教育寫下亮眼表現。

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