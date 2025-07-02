汐止崇義高中暑假育樂營 新北學生當主播體驗趣
漫長的暑假開始了，汐止區的崇義高中為了讓孩子們過的更充實，舉辦暑假育樂營，其中「新聞主播體驗營」帶著學生到觀天下有線電視公司，除了參觀攝影棚之外，學生們輪流坐上主播台，當新聞主播，全新的體驗，他們都覺得很有趣。
為了讓孩子們有不一樣的學習體驗，崇義高中舉辦暑假育樂營，這次的活動，吸引了板橋、三峽等新北市的國中生報名參加，其中「短視頻製作與新聞主播體驗營」除了請網紅指導做短視頻，並且帶著學生到觀天下有線電視公司，先是參觀攝影棚，並且說明採訪、製作新聞流程，並且進行媒體識讀，接著輪流坐上主播台，當新聞主播，學生說，是難得的經驗，非常有趣，其中也有人未來想走主播這條路，報名參加先做學習體驗。
學生說，會來參加活動是因為以後也想往這個方向發展，想要培養自己的技能，今天收獲很多，除了增進口條，現在網路時代，人民應該要注意網路素養、媒體識讀的知識，第一次坐上主播台的感覺還不錯，就是有一種很端莊、很專業的感覺，也會有一點壓力，因為沒有做過這樣的工作，也沒有體驗過，但是有這樣的機會是很難得的。
會報名營隊，也有學生說想要增進自己，第一個是口條方面，還有就是讓自己講話比較有自信心，但真的坐上主播台，其實一開始是蠻緊張的，會一直唸錯，後來唸順了，就覺得蠻有趣的。
崇義高中鍾老師表示，會舉辦暑期營隊是因為課程是電子商務科，這個跟自媒體是息息相關，很感謝觀天下協助辦理主播營，讓孩子親身體驗主播台上的感覺，提供多一個管道，讓他們有不同的學習體驗。
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