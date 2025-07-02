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新北淡水火鍋業者送暖 捐餐券挺竹圍國小導護志工及學生

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
在地業者愛心捐贈餐券，期望藉由活動拋磚引玉，帶動更多在地企業一起響應公益。 圖／紅樹林有線電視提供
在地業者愛心捐贈餐券，期望藉由活動拋磚引玉，帶動更多在地企業一起響應公益。 圖／紅樹林有線電視提供

為了回饋社區做公益，位在淡水區竹圍的火鍋業者肉老大，捐贈50份的愛心餐券，給新北市淡水區竹圍國小，要提供給導護志工及弱勢或獎勵學生，業者表示，其實主要是看到導護志工相當辛苦，每天都得為學生安全日曬雨淋，因此捐助餐券提供給志工及學生們能夠到店來兌換用餐，慰勞他們的辛勞。

這次提供50份的餐券給導護志工，另外還有43份的餐券是給弱勢學生，肉老大火鍋業者表示，過去自己帶著孩子到學校上課時，發現校門口的導護志工相當辛苦，後來更發現其實學校的導護志工招幕非常困難，所以看到很多志工都是阿公阿嬤，都做了二十幾年，因此在學校校長及家長會長的支持下，將這份愛心捐贈給志工們。對此校長也表示非常感謝業者的善心。

竹圍國小校長蔣承志表示，肉老大火鍋業者，就位在淡水竹圍地區的店家，能夠有這麼好的鄰居也是非常感謝，而導護志工都是無給職，每天來維護學童的上下課安全可說是相當辛苦，而對於這樣的捐贈，志工們也透過學校表示對於店家的支持，更寫下感謝卡給店家，另外除了對志工的關心，業者在提供餐券的同時更不忘學校的弱勢孩童，也藉由這項活動拋磚引玉，帶動更多在地企業，來一起響應公益。

淡水 火鍋 老大

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