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台南東光國小六年七班畢業40週年重聚 校友返校憶童年

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為校友提供
照片為校友提供

時光荏苒，情誼永存！台南市東光國小六年七班1985年畢業的校友們，於6月28日重返母校，舉行畢業40週年同學會。這場久別重逢的聚會橫跨40年時光，不僅是東光國小校友們追憶童年的難得機會，也見證了學校培育學子的深厚情誼與教育傳承。這場聚會喚起童年記憶，也展現母校與校友之間延續不斷的深厚情誼，這次錯過了就要再等40年！

當年畢業的學生，如今各自在社會上扮演重要角色，有人投身教育、有人創業、也有人旅居海外。此次活動由多位校友共同發起，籌備歷時一年，成功聯絡上近30位同學。發起人之一的曾富祿表示：「從教室的吵鬧聲到操場上的追逐場景，依然歷歷在目。這次聚會，希望能找回那段純真的時光。」

此次同學會安排豐富多元，包括校園參觀、老照片回顧、與現任師生交流等活動。校友們還將依循1985年畢業紀念冊上的隊形重新合影，並舉辦「寫給當年自己的信」分享會，藉由穿越時空的對話，重拾青春記憶。活動當天，當年的導師石淑玉老師也驚喜現身，現已退休的石老師時隔40年後與學生重逢，師生一起話當年。

對於校友返校，東光國小現任校長歐陽兩坤表示熱烈歡迎。他指出：「校友是學校最寶貴的資產。他們的故事與成就，不僅是對學校的肯定，也能成為在校學生的榜樣。」校方當天也將安排學生擔任導覽員，介紹新建的圖書館與智慧教室，讓校友感受校園的蛻變與進步。

這場40年後的同學會，不僅是一場感性的重聚，更是一段教育傳承的見證。不僅拼湊出每位同學的記憶拼圖，更展現台南在地教育的時代縮影。

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