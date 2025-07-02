閱讀達標獎勵 澎湖風櫃國小安排高空冒險超越自我

澎湖風櫃國小學生在學期閱讀達標，校方安排學生前往澎湖「Go Star Challenge星探索」進行一場寓教於樂的勇氣體驗，小朋友們在驚奇與勇氣下，迎接暑期的第一哩路。

澎湖風櫃國小今天發布新聞稿表示，「閱讀達標 勇氣挑戰」活動，在暑假開始的第一天，安排全校學生前往澎湖昇恆昌的「Go Star Challenge星探索」，進行AR科技互動攀岩、高空步道等挑戰。

新聞稿指出，許多小朋友在設有9個關卡、逾3公尺高的高空步道，一開始顯得害怕、緊張、猶豫，但在工作人員戒護與師生的鼓勵下，突破心防，本著「雖然害怕，但我敢挑戰！」，鼓起勇氣踏出穩健的一步，跨越了自我設限，完成挑戰，與閱讀一樣達標，顯得非常開心，讓暑假生活更加充實。

澎湖風櫃國小林妍伶校長表示，全校小朋友在學期閱讀課程，均達成目標，校方經過討論後，特別為小朋友們在暑假期間設計「閱讀達標 勇氣挑戰」活動，希望透過這樣的體驗與挑戰，讓小朋友們明白「閱讀拓展了視野，而勇氣開啟了實踐的力量」，不僅是對閱讀成果的嘉許，更是鼓勵孩子們帶著信心與勇氣，迎向嶄新的學習旅程。

林妍伶表示，風櫃國小持續以多元學習與實踐體驗，培養小朋友面對未來的自信與能力。

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