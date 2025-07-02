就近入學獎學金惹議 教部：資源轉到更需要地區

部分公立高中的「就近入學獎學金」遭取消，引發爭議。教育部解釋，每年都會適度調整，將招生人數已穩定、就近入學意願已提升學校的名額，轉給資源更需要扶助的地區。

「聯合新聞網」今天報導，有公立學校反映，每年都固定發放的就近入學獎學金名額，今年突然遭教育部取消。有些學校今年以此做招生宣傳，如今很難向學生、家長交代。

教育部解釋，就近入學獎學金是為獎勵資源弱勢地區的優秀國中畢業生，就近就讀當地的高中職，藉此平衡城鄉發展。每年都會按照年度預算經費額度，綜合考量各校地理位置、招生情形、班級與學生數等，進行整體評估與分配。

部分學校的名額被砍，教育部解釋，依據近兩學年統計資料，將部分招生人數已穩定、就近入學意願已具體提升的學校，適度調整高一獎學金名額，將資源轉向教育資源較匱乏、需要扶助的地區，以強化偏鄉學生就近入學誘因。

教育部固定在每年6月中旬前，核定新一學年度就近入學獎學金名額，建議學校可於收到正式核定名額後再公告，避免資訊落差造成家長誤解。學校也可結合民間資源，規劃多元獎助機制，持續鼓勵學生就近入學。

商品推薦