台南沙崙國際高中8月招生 導入AI提升校園交通安全

位於沙崙智慧綠能科學城核心區的台南市立沙崙國際高中將於今年8月正式招生，市府經濟發展局同步導入AI應用，在校門口設置智慧共桿系統，透過人流偵測與即時分析技術，辨識尖峰人流及交通熱點，有效提升校園周邊通行安全與管理效率。

市長黃偉哲表示，沙崙國際高中落腳科技重鎮沙崙，象徵台南市整合教育與產業資源、打造科技與生活並進示範區的重要一步。未來市府將持續推動國際化學習環境，協助高階人才及企業安心在台南扎根發展，讓沙崙成為人才與產業共榮的標竿城市。

沙崙國際高中為全國首座涵蓋幼兒園至高中的K-12一貫制雙語公立學校，主打「雙語教學」、「國際學程」、「科技創新」三大特色，讓學生在地就學即可接軌全球，實現「不出國也能擁有國際競爭力」的教育願景。此舉也為進駐企業與外籍人才解決子女就學銜接問題，提升就業與生活品質。

市府經發局長張婷媛指出，企業選擇城市設點，不僅重視創新資源與基礎建設，子女教育品質更是高階人才關注的關鍵因素。沙崙國際高中的設立，使沙崙成為全台少數能「企業就業 × 學子就學」同步接軌的城市典範，進一步強化城市對企業與人才的吸引力。

張婷媛補充，學校課程結合在地資源與國際內容，並引進加拿大安大略省認證之OSSD（Ontario Secondary School Diploma）雙聯學位課程，學生可於本地修習國際課程，無須出國即可具備申請國內外名校的絕對競爭優勢。

沙崙智慧綠能科學城為行政院「大南方新矽谷推動方案」核心場域，聚焦綠能、AI、資安、半導體與太空應用等前瞻產業。市府持續整合教育與產業，建構完善配套，讓專業人才「事業有舞台、子女有學校」，全面提升臺南宜居與創新競爭力。

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