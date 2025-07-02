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台大校長陳文章南一中演講 跨域合作與創新思維是解決永續問題的關鍵

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台大校長陳文章今天到南一中專題演講，鼓勵學生關注科學如何回應人類與地球的需求，並從基礎研究連結實際應用，為未來開創新局。記者鄭惠仁／攝影
台大校長陳文章今天到南一中專題演講，鼓勵學生關注科學如何回應人類與地球的需求，並從基礎研究連結實際應用，為未來開創新局。記者鄭惠仁／攝影

台南一中今舉辦「高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」，邀請台大校長陳文章發表「綠色材料的發展與挑戰」，他說，台灣在綠色材料方面已有非常好的技術，強調跨領域合作與創新思維是解決永續問題的關鍵，也鼓勵學生關注科學如何回應人類與地球的需求，並從基礎研究連結實際應用，為未來開創新局。

陳文章深入淺出介紹「綠色材料」在環境友善、循環經濟與科技應用上的重要角色，從生質材料的再利用，到廢塑料升級再製的尖端技術，指跨領域合作與創新思維是解決永續問題的關鍵。

他接受記者採訪時表示，綠色材料範圍包含來自自然界的生質材料，將生質材料萃取再利用，以及變成化學原料，成為有用的物質；另是人造的物質和材料，如石化類產品在萃取純化後再利用，最後就是萃取純化後應用在高科技上。

他表示，台灣在綠色材料上至少在碳的再利用上，如二氧化碳減量後變成有用的材料，或是怎麼讓廢棄物變成有用，都已經有非常好的技術，而現在又說要有怎樣的變化，還需再努力。現在台灣在一般的生物分解性材料上做得很好，雖然有人說，因為價格的問題，一般民眾不一定能接受，但隨著時代演進與技術的進步，接受度會愈來愈高，相信世界也會有相對的要求。

陳文章是南一中校友，他對於母校舉辦探究SDGs的活動，來自國際的學生發表相關論文，相信學生可以從中學到很多東西。他說，學生在高中階段能接觸永續發展的議題很重要，因為地球永續是世界重要議題，學生藉此活動探討相關議題，相信可以從中學到學到很多知識，也可以藉由和不同國家老師、學生的互動，增強國際觀，有助於重要議題的研究，對培育人才很重要。

材料 永續 綠色

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