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桃園某高中爆6男生性騷霸凌女生及導師 今懲處出爐

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市南桃園一所高中爆發7名女學生、導師遭6名男學生言語性騷擾霸凌事件。圖／AI生成
桃園市南桃園一所高中爆發7名女學生、導師遭6名男學生言語性騷擾霸凌事件。圖／AI生成

桃園市南桃園地區一所高中女學生近日在網路貼文，指控該校某職類科2名男學生言語霸凌班上7名女學生，男生踩女生作業及考卷，或辱罵暗諷「死破麻、婊子」，上報校方，卻只記過草草了事，明明上學期發生的事，校方下學期才處理性平流程，「給我們一種想壓事情的感覺」。

桃園市政府教育局今天上午表示，此案發生在去年底疑似職業類科2名男學生疑似言語霸凌班上7名女學生，校方獲報後，今年2月18日展開霸凌事件調查，發現6名男學生疑似對同班女生7人言語性騷擾，有2名男學生疑似亦對導師言語性騷擾，經校方召開性平會議確認男生性騷擾事件成立，懲處6名男學生包括2人記大過2支、1人記大過1支及3人記小過2支。

該校女學生在網路以「霸凌事件校方真的不處理嗎？」、指稱，班上部分男生對她們不爽，踩作業及考卷，辱罵或是暗諷「死破麻、婊子」討論性話題，上報校方始終沒有實際性處理，記過處分及想讓男生轉學草草了事。

她說，明明上學期發生的事情，下學期才開始跑性平流程 ，給她們有一種想壓事情感覺，之前她們還因承受不住壓力，中午到輔導室或圖書館「避難」，差點被圍堵，校方怕事仍要求午休繼續待在班上，「這就是保護受害者方式嗎」？

教育局表示，校方接獲通報後，依規定24小時內完成校安通報，針對疑似霸凌事件，校方今年1月21日召開校園霸凌審查會議及成立處理小組受理調查，2月18日召開訪談會議，依「校園霸凌防制準則」辦理及介入相關學生輔導，後續查明男學生疑似對女生言語性騷擾及2名男生疑似對導師言語性騷擾情事。

針對6名男學生疑似對同班女生及導師言語性騷擾事件，校方3月6日召開性平會議調查，在4月30日完成報告認定性騷擾成立，最近對6名男學生完成懲處，2人記大過2支、1人記大過1支及3人記小過2支處分。

該局針對受害學生，要求校方提供必要心理輔導和安全保護措施，視情況轉介學生輔導諮商中心協助，並強化校園霸凌與性別平等教育宣導，友善安全的校園環境。

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