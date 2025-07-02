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台南新光國小由新生1人逆勢突破8人 看到教育翻轉與藝術深耕的魅力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新光國小今年小一新生逆勢成長，該校的打擊樂團有名氣，昨天獲邀參加教育部樂器銀行10周年感恩音樂會。圖／新光國小提供
台南市新光國小今年小一新生逆勢成長，該校的打擊樂團有名氣，昨天獲邀參加教育部樂器銀行10周年感恩音樂會。圖／新光國小提供

台南市關廟區新光國小去年小一新生僅1人，但學校積極發展藝文教育與雙語教學，獲得家長肯定，少子化下逆勢成長，今年小一新生突破8人。該校打擊樂隊有名氣，昨天也獲邀請，北上參加教育部樂器銀行10周年感恩音樂會，只有20人的這所偏鄉小校，登上全國舞台，是小校的優勢也是教育翻轉的見證。

校長鄭展旺表示，新光國小以堅持夢想的精神，再次寫下偏鄉小校躍上全國舞台的感動篇章。暑假第一天，新光國小打擊樂隊受邀前往教育部，參與「教育部樂器銀行十週年感恩音樂會」演出團隊，以青春澎湃的節奏揭開音樂盛會高潮。

新光國小目前學生20人，去年一年級新生僅有1人，但在學校積極發展藝文教育與雙語教學的努力下，今年度新生人數突破8人，呈現穩健成長的契機。此次獲教育部邀演，不僅是對全校師生長期深耕藝術教育的肯定，更象徵偏鄉小校也能展現非凡實力，登上全國舞台，這分耀與責任，讓全校師生深感光榮。

新光國小打擊樂隊由李奕嶠與沈家瑋兩位老師聯手指導，樂隊曲風融合現代節奏與傳統韻律，呈現出屬於新光孩子的音樂魅力。此次演出內容涵蓋多首充滿律動與活力的打擊樂合奏曲目，為音樂會注入青春熱力與夏日清新的氛圍，現場掌聲不斷，充分展現學生的自信與努力成果。

新光國小以「嗊哩小學校，新光大夢想」為自我定位，持續在有限資源中拓展無限可能。鄭展旺說，此次音樂會不僅是一場表演，更是一場見證教育翻轉與藝術深耕的美麗篇章。

台南市新光國小今年小一新生逆勢成長，該校的打擊樂團有名氣，昨天獲邀參加教育部樂器銀行10周年感恩音樂會。圖／新光國小提供
台南市新光國小今年小一新生逆勢成長，該校的打擊樂團有名氣，昨天獲邀參加教育部樂器銀行10周年感恩音樂會。圖／新光國小提供
台南市新光國小今年小一新生逆勢成長，該校的打擊樂團有名氣，昨天獲邀參加教育部樂器銀行10周年感恩音樂會。圖／新光國小提供
台南市新光國小今年小一新生逆勢成長，該校的打擊樂團有名氣，昨天獲邀參加教育部樂器銀行10周年感恩音樂會。圖／新光國小提供

音樂會 教育部 偏鄉

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