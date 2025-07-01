她會考滿級分爽領10萬 桃園關公文化節送百萬獎學金

桃園市蘆竹誠聖宮推出「2025關公文化節」系列活動，將舉辦公益市集、親子學堂、祈福平安圓等，一路慶祝到18日、農曆6月24日的關聖帝君聖誕，當天將安排關聖帝君聖誕團拜大典、誦經禮讚與梨園大戲，精采可期。

誠聖宮主委、議員劉勝全表示，今年關公文化節以「關公有愛」為主題，結合公益、教育、防災與文化，盼透過系列活動，推廣傳統信仰也鼓勵學子努力向學；今年共有5名學子考取國中會考5A10+滿級分佳績，廟方也發放上百萬元獎助學金，展現對教育的重視與關懷。

得到十萬元獎學金的慈文國中學生葉劉旂笑說，得到這筆意外之財非常欣喜，應該會存起來當作未來的求學基金，現在目標則是想要考上理想的武陵高中，往目標繼續邁進。

誠聖宮表示，系列活動包括6月30日的「天眖日開天門補運補財庫祭改祈福法會」，9日「半年節」舉辦祈福平安圓活動，廣邀信眾到廟埕品嘗湯圓，象徵平安圓滿、財運亨通；12日下午2點登場的「神禧夜巡遶境」，邀來北港朝天宮真人藝閣，展現傳統與創新結合的宗教文化。

13日下午3點，誠聖宮推出「關公有愛公益市集」、「關公親子學堂」，邀親子透過地震體驗車、火災逃生濃煙體驗等關卡參與防災教育，還能憑100元愛心捐款兌換200元園遊券，享受美食同時還能行善助人。 桃園市蘆竹誠聖宮推出「2025關公文化節」系列活動，得到十萬元獎學金的慈文國中學生葉劉旂（左）笑說，得到這筆獎學金非常欣喜。記者朱冠諭／攝影

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