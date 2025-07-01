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桃園市圖打造多元營隊 寒暑假吸引上千學生參與

聯合報／ 教育事業部
桃園市圖暑假開設多元營隊，今天在市圖總館開營。圖╱教育事業部
桃園市圖暑假開設多元營隊，今天在市圖總館開營。圖╱教育事業部

桃園市教育局指導、桃園市立圖書館主辦的「2025暑期閱讀寫作多元課程營隊」今天在市圖總館開營，教育局局長劉仲成、桃市圖總館館長施照輝及各分館主任都出席典禮。劉仲成指出，AI科技、雙語國際是坊間營隊熱門主題，市圖團隊落實市長張善政推行的「資源平均分配」理念，把多元營隊課程帶進總館和各區分館；他也鼓勵營隊學員趁此機會認識圖書館服務，享受書的溫度。

桃園市圖今年暑假在總館及13個分館同步開辦多元主題夏令營，5種課程內容涵蓋國中小，包括國小「創思寫作營」、「故事創作營」、「桌遊寫作營」與「AI賦能『漫畫人生』」；國中有「與海世界對話美營」。其中，「與海世界對話美語營」及「AI賦能『漫畫人生』」是今年開設的新課程，開放報名即秒殺。

市圖表示，張善政秉持「資源平均分配」理念，認為文化資源應普及共享。自去年起，市圖與聯合報教育事業部合作，於寒暑假期間舉辦多元營隊，課程遍及全市13個行政區、22間圖書館，共吸引來自92所學校、1,140位學生報名，報到率達93%，實踐教育平權，致力深耕在地閱讀與學習風氣。

為提升學生圖書館使用能力，所有營隊第一堂皆為「圖書館利用教育說明」，除教授借書、還書流程，也安排導覽認識各分館的硬體設施與服務資源。

此外，館方今年更將英語學習與環境教育結合，英語課程導入「Green ABC」閱讀計畫，亦設置「綠色悅讀專區」，提供相關英語書籍與資源，開放媒體專區播放環境議題英語短片，提升學生聽力，關注環保議題。

劉仲成表示，市府與陽明交大、清華、中央與政大等校合作發展「關鍵科技探索」高中市本課程，內容涵蓋人工智慧、太空探索、機器人、半導體、金融科技與設計思考；今年3月更辦理「桃園市在地產業博覽會」，邀請45家在地產業參展，邀請全市高中職學校近6,000位高三學生參加，幫助學子探索生涯方向。

英語 桃園 圖書館

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