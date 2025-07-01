文化幣變身藝文探險通行證 逛博物館買旅遊行程點數買1送1大放送

2025年文化幣自元旦開放領用至今6個月，領取人數超過145萬人、領取率破70%、消費金額逾9.4億元。迎接暑假，文化部攜手所屬博物館及雄獅旅行社，共同推出適合青少年的藝文行程，讓文化幣變身「暑假藝文探險通行證」。自即日起至9月30日「期間限定」到文化部所屬博物館或雄獅旅行社指定門市購買旅遊行程，13-15歲使用1點送1點、16-22歲2點送1點，每人最多回饋600點，邀請青少年趁著暑假來場豐富的藝文探險之旅。

文化部表示，從文化幣大數據分析，13-15歲使用文化幣在博物館消費的比例高於其他年齡層，顯示博物館可能是文化幣新鮮人接觸藝文活動相對易入手及喜愛的選項。因此，文化部特別聯合所屬館所推出20項探險任務，透過實境解謎、闖關遊戲等，讓博物館除了靜態的參觀，也可以是與家人、朋友一起合作解謎、互動體驗的絕佳選擇。

例如國立台灣歷史博物館結合棒球主題，推出「尋找棒球小鴨」，找尋藏在展場各處的台灣角色小鴨；國立台灣博物館「SOS：未來戰士出勤」，可跟著導覽員腳步，理解環境永續的重要性。國立彰化生活美學館結合周邊公共藝術「山中密令：八卦山任務行動」、國立台灣工藝研究發展中心串連戶外景觀的「工藝解謎：帶你旅行－九桃的紙條」等，則帶著大家從博物館內走向戶外。

嚮往更深度文化旅遊的青年朋友，文化部也攜手雄獅旅行社推出7條文化幣適用的文化體驗旅程，從北、中、南各地出發，邀請青少年上山下海，深入體驗台灣的風土人文與文化路徑。文化部表示，文化體驗旅程內容多元，並提供1日到3日的行程選擇，包含重訪瑞芳礦山黃金歲月、漫遊三鶯藝術帶、探索六堆客家園區與水里蛇窯陶藝文化園區，以及參觀蘭陽博物館、宜蘭傳藝園區等。

另外，特別推出2條鐵道路線，分別為行經枋寮至台東之間，由台鐵退役列車重新賦予新生的「藍皮解憂號」，保留經典的手動開窗與車門設計，沿途感受截然不同的自然風及遼闊海景、蓊鬱山林；行駛於嘉義至阿里山間的「栩悅號」觀光列車，由百年阿里山舊火車廂以有「阿里山迎賓鳥」美譽的栗背林鴝為主題重新彩繪，帶著大家體驗阿里山林業的百年歷史，自然之美與人文故事交織的深度旅程。使用至少100點文化幣購買鐵道路線，可享「藍皮解憂號」原價699元、優惠600元；「栩悅號」原價1000元、優惠900元的好康價格。

●文化部提醒，2025年文化幣，13-15歲可領取600點、16-22歲領取1200點，使用期限剩下半年，除了期間限定的博物館及文化體驗旅程加碼送，全年度的獨立書店購書2點送1點、表演藝術青年席位、消費200點再抽文化幣、新朋友邀請碼，以及9月15日以前的國片350點送200點（9月16日後回復350點送100點）等優惠都持續進行中。還未領取或使用完的青年朋友，請趕快趁著暑假好好運用文化幣解鎖全台文化寶藏。詳細資訊請見文化幣官網 https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/；文化體驗旅程可至雄獅旅遊板橋車站門市、新烏日車站門市、屏東門市等指定門市，使用文化幣現場購買。

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