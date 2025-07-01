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影／跨域美感版畫教學 暑假第一天台南教師增能

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學習新孔版畫、凝膠版畫。記者鄭惠仁／攝影
台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學習新孔版畫、凝膠版畫。記者鄭惠仁／攝影

台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，學習新孔版畫、凝膠版畫，及預塗式網版斗方春聯及預塗式網版提袋示範教學與實作。德高國小輔導主任吳慧貞分享，去年學了石膏版畫後教六年級學生，看到了孩子的想像與創作力，療癒中令人感動。

此工作坊邀請國小美術老師退休的版畫家夫婦吳鴻滄、林淑芬擔任講師，輔導團召集人玉山國小校長鄭宇盛表示，「跨域美感版畫教學」增能工作坊一發布就額滿，吸引相關藝術領域與美勞課程的老師參加。去年暑假有辦石膏版畫、藍晒研習，很受歡迎，老師學會後都回校教導學生；今年暑假的課程，再教新孔版畫、凝膠版畫，讓藝術更生活化。

老師郭惠琳說，之前有參加研習，上過吳鴻滄的課，學到很多，也對版畫有興趣。這次所教的內容是自己過去未曾接觸，希望藉此提升自己的專業，回校後也能教孩子創作。

來參加工作坊之前，吳鴻滄希望老師們能就自己要創作的圖案先打好草稿，老師們一上課，很快設計出圖案，有老師對中醫很有興趣，設計手持針灸的圖案，有老師迎接明年的馬年，設計與馬有關的圖案要印製春聯；也有老師因為女兒的偶像團體是FEniX，畫出此5人音樂團體的圖案，要印製卡片送給女兒。

德高國小輔導主任吳慧貞說，去年學習了石膏版畫後，也用來教六年級學生，主題是生涯規畫，讓學生就自己未來的志願做圖案設計，從中看到孩子的創作力以及專注時的表現，有學生未來想過平淡的生活，設計鯨魚悠游的模樣，還有學生設計未來與丈夫在廚房一起做家事的美滿家庭圖案。新學年度會繼續教學生製作版畫，但會更精進及深入，讓孩子寫學習單，並說明構圖理念。

吳鴻滄說，基於藝術生活化的理念，教導版畫運用於生活，像今天的課程，就結合春聯與手提袋，把圖案印在紙上及袋子上，成為最不一樣的創作品，開學後老師就可教學生製作春聯，帶來滿滿的平安與歡喜。

台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學設計圖案。記者鄭惠仁／攝影
台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學設計圖案。記者鄭惠仁／攝影
台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學習新孔版畫、凝膠版畫。記者鄭惠仁／攝影
台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學習新孔版畫、凝膠版畫。記者鄭惠仁／攝影
台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學習新孔版畫、凝膠版畫。記者鄭惠仁／攝影
台南市國小藝術與人文輔導團今天在德高國小舉辦「跨域美感版畫教學」增能工作坊，老師們學習新孔版畫、凝膠版畫。記者鄭惠仁／攝影

畫家 春聯 教師

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