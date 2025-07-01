點燃教育無盡燈 彰化村上國小連兩年入選杏壇芳芬錄

彰化縣村上國小教務主任林錦鳳立志當老師，慶幸自己趕上倒數第二批國小教師大招考，如願進入教育界之後把學生視如己出，讓學障小朋友從才藝找到自信，選擇性緘默學童大方站上舞台脫下口罩面對觀眾，林錦鳳的付出成果入選今年杏壇芬芳錄。

林錦鳳有多名姑婆當老師，沒姑姑繼承衣缽，被祖母格外看重的她從小深受期許「以後妳要當老師」。林錦鳳大學念會計系卻沒忘記祖母的話，畢業後先在廚具公司上班4年就考進台中教育學院（台中教育大學前身）修滿教程學分，順利通過教師甄試，被分發到南投碧峰國小任教。

1年後經由南投縣外調動，林錦鳳到大村鄉村上國小擔任低年級導師兼組長，帶班6年後，歷任輔導、總務、教務三處，無論在哪個位置，都以「教育提燈人」自許，並引用海倫凱勒的話「提高你手上的燈，好讓你的光照更多人的路。」教育對林錦鳳就像「無盡燈」，燈燈相續照破黑暗。

她說，當導師照顧自己班上的孩子，當行政人員如同站在更高處有不同視界，看到老師、學生的需求，她從學籍資料發現村上弱勢學生占25%，即整合社會資源開太鼓、陶笛、機關王等多項特色課程，學生的學習成就未必只有學科，可從才藝方面找到興趣和自信。

林錦鳳當太鼓隊指導老師，找一名學障孩子找來當隊員，打太鼓要背口訣、掌握節拍，這名孩子被激發學習潛能，成為優秀太鼓手。另一名選擇性緘默孩子主動加入太鼓社團，打鼓技藝進步快速，從中找到自信，她願脫下口罩站上舞台微笑面對觀眾。特殊生的改變令林錦鳳感到快樂，同時令其他師長驚訝。

校長黃宏田去年入選杏壇芳芬錄，他表示，林錦鳳經常主動加班，假日到校教學生才藝，先後獲彰化縣特殊優良教師、第十二屆全國教育大愛菁師獎、國際網界博覽會白金獎、教育部閱讀推手獎，都是教育熱忱27年如一日的最佳見證，學校有她這位「土地婆」是學生之福。 彰化縣村上國小教務主任林錦鳳入選今年杏壇芬芳錄。記者簡慧珍／攝影

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