僑泰高中國際班畢業生 他克服病魔錄取澳洲名校

台中市僑泰高中雙語國際班今年有畢業生，不僅有學生錄取陽明交大、台中教育大學等校，更有9人錄取海外大學，其中學生林靖唯還克服病魔，錄取世界排名第13的澳洲墨爾本大學商學院。

校長温順德說，林靖唯原高中直升雙語國際班，立志到國外求學，不料去年底申請海外大學時，被診斷出罹患肝臟腫瘤，歷經手術與治療，也錯過了申請時機，但他沒被病魔打敗，仍堅持完成課業，並藉由繁星推薦錄取高雄師大英語系。

當病情逐漸穩定後，林靖唯看到班上同學一一錄取國外名校，再度燃起熱情和勇氣，決定再朝原本設定的目標前進，終於順利錄取墨爾本大學商學院。

他說，罹病時，心情非常低落，幾乎無心課業，但父親一句「健康就好，升學不急著一時」的話，溫暖了他的心，加上師長與同學的不斷鼓勵，才能克服病魔，成功達陣。

錄取英國伯明罕大學醫學與物理治療系的楊斐伊說，修習雙聯學位非常辛苦，課餘時間得上六門英文與數學線上課程，還有很多作業，壓力非常大，一度想要放棄，改在國內升學，所幸師長提供協助，同學也不斷鼓勵，一圓赴英國求學的夢想。

温順德說，僑泰3年前開辦雙語國際班，與加拿大排名第一的私中布萊斯學院合作，共推台加雙聯學制，學生加修6門線上課程，畢業後同時取得台灣與加拿大安大略省高中文憑，還可以線上課程成績，申請美、英、澳、港、新等世界頂尖大學。今年首屆畢業生即有9人錄取國外知名學府，還有3人錄取世界百大名校，印證卓越的辦學績效，也讓僑泰邁入新紀元。 台中市僑泰高中雙語國際班升學成果豐碩。圖/僑泰高中提供

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