試辦搭乘破千人次 竹北、竹市黃金通學線擬增建功高中
新竹縣竹北市公所5月起試辦「雙市黃金通學線」，針對通學交通較弱勢的新竹高中與新竹高商學生提供接駁服務，總搭乘人數破1500人次。由於成果相當豐碩，新學期將評估新增西線1站點及停靠建功高中的可行性，期盼讓更多竹北學子及民眾受惠。
竹北市長鄭朝方指出，「雙市黃金通學線」試營運至今，獲得許多學生與家長迴響，雖交旅運輸業務並非公所職責，仍決定挹注資源，並輔助主管機關發展大眾運輸，也盼能為交通弱勢的竹中、竹商孩子打造一條安心又省時的通學之路。
鄭朝方說，「雙市黃金通學線」自5月19日試營運至今，總搭乘人數破1500人次，從搭乘情形可見，這項接駁服務已逐步融入通學通勤日常，也展現接駁服務的潛在價值。此外，因應6月30日學校休業式提早放學，公所滾動式調整將兩線返程時間調整為中午12點發車。
鄭朝方也宣布，觀察這兩路線，到期末前的搭乘率都已經近6成，成果相當豐碩，因此「雙市黃金通學線」將於新學期（9月）正式啟動服務，公所也正評估新增停靠建功高中的可行性，並預計於西線增設一處站點，擴大涵蓋中華路以西地區，盼讓更多竹北學子受惠、家長安心。
竹北市公所表示，未來將持續透過使用情形與回饋意見，調整與優化通學接駁服務，在資源有限的條件下，盡可能為市民打造更貼近需求的通勤選擇。
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