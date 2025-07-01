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少子化 台南擬調整國小學區年底定案

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
位於台南火車站旁的博愛國小，今年畢業3個班，下學期小一新生卻僅1個班，學校表示會加強競爭力。圖為校方所設的英語村辦「耶誕英閱會」。圖／博愛國小提供
位於台南火車站旁的博愛國小，今年畢業3個班，下學期小一新生卻僅1個班，學校表示會加強競爭力。圖為校方所設的英語村辦「耶誕英閱會」。圖／博愛國小提供

少子化影響，台南市今年國小一年級新生明顯減少，且改實施一般學區，有的學校小一從5班減為3班、有的從3班減為1班，不過也有學區蓋新社區大樓，人口增加，出現學區調整的聲音；市府表示，正規畫調整學區，讓家長有限度選擇學校，年底會定案。

台南114學年度起取消國中小自由學區，改為一般學區，南市教育局長鄭新輝說，從數字來看，學校招生並未受影響，反而是有學校新生人數增加，對於學區調整，會針對沒共同學區的學校，請學校與鄰近學校討論、並由教育局協助畫出合理的共同學區，而已有共同學區的學校，若認為共同學區要擴大，也需要學校間先討論，再畫出讓家長有選擇及較公平的共同學區。

去年台南國中會考報考人數1萬5362人，今年只有1萬3373人，驟降近2千人、減少比率13%；今年台南小一新生1萬3千多人，也較去年少1千多人，並且接續幾年將逐年減少約1千人，到2028年小一新生將不到1萬人。

今年許多學校因小一新生人數減少而減班，也有學校因學區位置好以及有特色而增班，不過減班已成趨勢；不少學校都認為，恢復一班學區後，今年無明顯影響，但會逐漸浮現出來，希望學區能重新調整。

南市教育產業工會及台南教師會理事長陳葦芸表示，部分學校因社區老化等因素，學區要調整外，最重要的是能降低班級人數，以因應少子化的問題，雲林縣政府114學年度起將國小每班27人降為25人，希望台南也能調低。

位於台南火車站旁的東區博愛國小，校地面積有限為總量管制學校，全校不能超過18班，長期以來每個年級維持3班，不過學區為醫療、文教區，也有許多商業大樓，加上鐵路東移後許多住戶遷走，今年畢業3個班，目前一、二年級各2班，但小一新生招不到20人僅1班，受少子化影響嚴峻。

為扭轉劣勢，校方表示，該校最具特色、設置多年的國際英語村改為申請制，並將英語村課程融入到校本課程，以及結合學區內的台南一中、成功大學合作課程，讓學校更具競爭力。

少子化 學區 台南

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