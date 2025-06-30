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台南英語村學校難敵少子化 教學團隊這樣做…化劣勢為優勢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市博愛國小結合英語村，辦「行動英閱會」，和外籍老師一起聽故事。圖／博愛國小提供
台南市博愛國小結合英語村，辦「行動英閱會」，和外籍老師一起聽故事。圖／博愛國小提供

台南市東區博愛國小位於市中心火車站旁，但主要學區在醫療、文教區，加上鐵路東移使許多住戶遷走，少子化衝擊嚴重；今年畢業班3班，但小一新生僅1班。為扭轉劣勢，學校出招，將把最具特色的國際英語村改為申請制，並將英語村課程融入到校本課程，以及結合一中、成大的資源，讓學校更具競爭力。

博愛國小雖位於火車站旁，但行經火車站不易看到博愛國小，加上旁側就是四維地下道，校地面積有限，無法再增建，為總量管制學校，全校最多班級數不能超過18班。該校學區包含成大、南一中、成大醫院、新樓醫院、台南知事官邸、原臺南廳長官邸，以及西竹圍之丘文創園區等，多為學校、古蹟及醫院，長期以來每個年級維持3班。

多年前教育局在此設置國際英語村，引進外籍英語老師推動雙語，吸引各地家長帶孩子來就讀，一度搶破頭。但隨著市府大力在學校推動雙語，多數學校都有外師，光環逐漸退色，而學區就緊鄰鐵道，受鐵路東移影響，許多住戶都搬走，因學區多為舊社區，除人口老化，也無其他空間可興建住宅大樓，也使得新生人數減少，目前一、二年級各2班，今年小一新生僅招到1班。

校長曾千純表示，雖有劣勢卻也是優勢，國際英語村的課程推陳出新，結合科技、國際教育與在地文化特色，呼應社會發展的需求，以往要來英語村體驗是輪流安排學校來參加，將改為申請制，以吸引更多外校學生來體驗。而英語村有8名外師，陣容堅強，也把這些研發出的創新課程融合入博愛國小的校本課程，並強化國際教育。

博愛國小是人數不多也不少的學校，近幾年隨著特殊生的增加，也展現該校優勢，希望藉此打造融合教育中心，目前成立集中式特教班以及情障巡迴班，讓學習力強卻不喜歡到大校就讀的孩子有更好的學習空間，已獲得迴響。而學區內有南一中、成大，目前已有合作的課程，未來希望善用這些資源，加強合作，同時強化體育社團等優勢，打造更優質學校。

台南市博愛國小結合英語村，辦「耶誕英閱會」，融入學習。圖／博愛國小提供
台南市博愛國小結合英語村，辦「耶誕英閱會」，融入學習。圖／博愛國小提供

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