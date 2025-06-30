新北淡水天生國小多處地坪積水 議員會勘爭取改善

新北市淡水區天生國小創校61年，學校校地廣大，有許多地方的校園地坪也出現高低不平的情況，更在下雨天時容易形成積水問題，也會影響到學童在活動當中的安全，因此日前校長特別會同新北市議員陳偉杰到學校來會勘，除了了解問題的嚴重性之外，更希望可以爭取經費來改善校園的積水問題。

天生國小校長陳月華表示，從校門口到學校後方操場旁的遊樂區附近，有許多地坪包括了舊有的地磚使用多年老舊破損，透水性不佳，在近幾次的強降雨當中，就形成多處的小水漥，更是讓學童經過時，得要左閃右躲的才能夠避免踏入水坑，相當不方便。

市議員陳偉杰表示，在現場會勘當中，就有四到五處地點，有嚴重的積水問題，而在學校川堂的地磚，也因為使用年久有破損並且在下雨天濕滑的情況產生，讓學童容易滑倒造成安全上的問題，因此議員也會全力的來爭取相關經費，幫助天生國小來改善問題，讓孩子在安全舒適的環境下學習。

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