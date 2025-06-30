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新北瑞芳國小舉行結業式 校長勉勵學生「五要」迎接充實暑假

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
暑假到來，瑞芳國小校長提出「五要」期許，預祝孩子們暑假充實愉快，開學時帶著滿滿能量回到校園。 圖／觀天下有線電視提供
暑假到來，瑞芳國小校長提出「五要」期許，預祝孩子們暑假充實愉快，開學時帶著滿滿能量回到校園。 圖／觀天下有線電視提供

新北瑞芳國小今（30）日舉行113學年度第二學期結業式，學生們在愉快的氛圍中迎接暑假到來。校長鄭益堯在典禮上勉勵學生們把握假期時光，提出「五要」期許：要安全、要健康、要閱讀、要學習、要做事，鼓勵孩子們過一個安全、有意義的暑假。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，暑假雖是休息放鬆的時光，但也是自我成長的重要機會。他提醒學生們外出時要注意安全、保持身體健康，也不忘養成每日閱讀的好習慣，持續學習新知。此外，他也鼓勵學生主動參與家務或社區服務，培養責任感與行動力。

結業式上除頒發各項獎項，學校也特別宣導防溺水、防詐騙及網路安全等暑期常見風險，希望學生平安快樂地度過假期。

隨著典禮落幕，學生們正式展開暑假生活。瑞芳國小全體教職員也預祝孩子們暑假充實愉快，開學時帶著滿滿能量回到校園。

瑞芳 新北 小學

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